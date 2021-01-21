مهزلة إدارية وخسارة مالية.. الأهلي المصري يكشف "أزمات يناير"

تابع جمهور الأهلي المصري عديد من الأحداث الخاصة بالنادي في الفترة الأخيرة، بدأت بأزمة قيد الأجانب في الفريق، بعد التعاقد مع والتر بواليا، وانتهت بتخفيف عقوبة الحارس الدولي محمد الشناوي من قبل اتحاد الكرة المصري بعد أقل من 48 ساعة فقط من الإعلان عنها.

وجاءت عقوبة الشناوي بسبب "سلوكه غير الرياضي" تجاه حكم لقاء الأهلي ونظيره البنك الأهلي، ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز، حسب ما جاء في بيان اتحاد الكرة، حيث اعترض حارس المارد الأحمر بشكل غير لائق على الحكم محمد سلامة عقب اللقاء، ولكن الأخير لم يصدر تجاه الشناوي أي بطاقات.

ومع تفاعل الجمهور مع تلك اللقطة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أعلن اتحاد الكرة المصري، الاثنين، عبر صفحته الرسمية، عن إيقاف الشناوي 4 مباريات وغرامة مالية 20 ألف جنيه مصري، ليتفاجأ الجمهور بتخفيف العقوبة بعد ذلك، لتصل إلى إيقاف لمباراة وحيدة، وتغليظ الغرامة المالية إلى 50 ألف جنيه مصري.

كما كشف مدير المركز الإعلامي بالنادي الأهلي، جمال جبر لموقع "دوت الخليج" عن مفاجأة غير متوقعة، وهي أن النادي القاهري لم يطعن على قرار اتحاد الكرة بإيقاف اللاعب، ولم يطلب من لجنة المسابقات تخفيف العقوبة، وأن لجنة المسابقات عدلت قرارها بشكل منفرد دون أي تدخل من مجلس إدارة المارد الأحمر.

ولتعقيب على تلك الواقعة، يقول خبير اللوائح محمد فضل الله إن قرارات اتحاد الكرة المصري الأخيرة غير قانونية، واصفا ما حدث بـ"المهزلة الإدارية".

وأوضح فضل الله أن قرار لجنة المسابقات يأتي بناءا على تقرير حكم اللقاء، لكن في "أزمة الشناوي" لم تكن هناك عقوبة إدارية من الحكم تجاه اللاعب، لذا يحق فقط للجنة الانضباط بالاتحاد أخذ قرار العقوبة، لذا يعتبر قرار لجنة المسابقات غير قانوني من الأساس، وفق تعبيره.

وجدير بالذكر، أن بيان اتحاد الكرة أوضح أن لجنة المسابقات هي من قررت توقيع العقوبة على الشناوي، وهي من خففت العقوبة بعد ذلك.

وأضاف: "بعد تصنيف اتحاد الكرة للواقعة، واعتبارها "سلوك غير رياضي"، تنص اللوائح أن العقوبة يجب أن تكون على الأقل إيقاف اللاعب أربعة مباريات".

كما أكد الخبير المصري أن تخفيف العقوبة يأتي استجابة للطعن على القرار، وأنه لا يمكن تعديل العقوبة دون وجود أي طعن من قبل النادي الأهلي، لذا يعتبر قرار تخفيف العقوبة غير قانوني أيضا.

أزمة جيرالدو

وأعلن النادي الأهلي، الأربعاء، عن فسخ عقد لاعبه الأنغولي جيرالدو بالتراضي، لينهي أزمة قيد الأجانب في الفريق، بعد التعاقد مع والتر بواليا، حيث كان النادي القاهري يملك في قائمته 6 محترفين.

ووفقًا للوائح اتحاد الكرة المصري، فيمكن لكل نادي أن يضم في قائمته خمسة محترفين، مع وجود "قائمة انتظار" يستطيع الفريق وضع ثلاث لاعبين بها، سواء كانوا أجانب أو محليين.

وكان الأهلي قد وضع جيرالدو على قائمة الانتظار مع النادي، بعد رفض اللاعب للعروض المقدمة له وعلى رأسها عرض نادي الصفاقسي التونسي، مما يعني حصول اللاعب على مستحقاته المادية دون الاستفادة منه على مستوى المشاركة مع الفريق.

وأوضح مدير المركز الإعلامي بالنادي الأهلي، أن ما تداولته وسائل الإعلام المحلية عن خسارة النادي لمليون دولار مقابل فسخ العقد مع اللاعب غير صحيح، مؤكدًا أن اللاعب حصل على 300 ألف دولار فقط مقابل فسخ العقد.

وتابع جبر: "إدارة الفريق اتخذت أفضل قرار ممكن في تلك الأزمة، بعد رفض اللاعب الانتقال عن طريق النادي الأهلي إلى فريق أخر، وبالطبع خسرنا ماديًا بفسخ التعاقد بتلك الطريقة، لكنها أقل خسارة ممكنة، بعد وصول النادي مع اللاعب إلى طريق مسدود".

ومن جانبه، توجه اللاعب الأنغولي جيرالدو بالشكر إلى النادي الأهلي وجماهيره عبر صفحته الرسمية، معربا عن سعادته بالفترة التي قضاها مع الفريق.

قرعة صادمة

وأسفرت قرعة كأس العالم للأندية، عن مواجهة عربية بين الأهلي المصري والدحيل القطري في الدور ربع النهائي من البطولة، على أن يواجه الفائز منهما بطل أوروبا بايرن ميونخ في نصف النهائي.

وتنوعت ردود فعل جماهير المارد الأحمر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين الأمل واليأس حول نتائج قرعة مونديال الأندية، حيث وصفها البعض بـ"المخيفة"، خاصةً أن الأهلي سيواجه صعوبة كبيرة أمام أقوى فرق البطولة بايرن ميونيخ، في حالة فوزه في أولى مبارياته بالبطولة أمام الدحيل القطري، والمقرر إقامتها في الرابع من فبراير المقبل.

وطالب جبر جمهور النادي الأهلي بالاطمئنان، مؤكدًا أن الجهاز الفني للفريق كان يتوقع كافة السيناريوهات المحتملة للقرعة، ويعمل على تجهيز اللاعبين نفسيًا وفنيًا منذ فترة طويلة لتقديم أفضل أداء ممكن في البطولة، وأن الجيل الحالي للمارد الأحمر يسعى للوصول إلى إنجاز أكبر مما حققه الفريق عام 2006 بالحصول على المركز الثالث، الذي يعتبر أفضل ظهور للنادي المصري بالبطولة.

كما يستعد الأهلي لإرسال القائمة النهائية للفريق التي ستشارك في فعاليات كأس العالم للأندية إلى "الفيفا"، يوم الجمعة، التي ستضم 23 لاعبًا فقط، وكان قد أرسل الفريق القاهري قائمة مبدئية تضم 35 لاعبًا في وقت سابق من هذا الشهر.