بيلوسى : سنبحث محاكمة دونالد ترامب فى أحداث الكونجرس

جدة - نرمين السيد - وأشارت فى مؤتمر صحفى لها أن "ترامب حرض على العنف واقتحام مبنى الكابيتول فى 6 يناير الجارى، الذى تسبب فى صدمات نفسية"، بحسب قولها. وأكدت بيلوسى أنه "ستكون هناك محاكمات للمسؤولين عن اقتحام مبنى الكونجرس".

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