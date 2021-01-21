زلزال بقوة 5.4 درجة يضرب قبرص

جدة - نرمين السيد - وأفاد مركز رصد الزلازل الأوروبى والمتوسطى بأن مركز الزلزال وقع على بعد 41 كيلومترا من جنوب شرق عاصمة جمهورية قبرص نيقوسيا التى يقطنها 200 ألف شخص، وكان على عمق 60 كيلومترا.

ولم ترد حتى الآن أى تقارير حول سقوط إصابات أو أضرار مادية جراء الزلزال.