انفجارات تحت الأرض في بريطانيا تجبر 25 شخصًا على مغادرة وإخلاء منازلهم

تم إخلاء منازل في بلدة سوق ديفون، كينجسبريدج، بالمملكة المتحدة بعد ظهر اليوم الخميس بعد الاشتباه في تسرب غاز أو نقص في الكهرباء تسبب في انفجارات متعددة تحت الأرض.
وأعلنت الشرطة البريطانية وقوع حادث كبير حيث طلب من 25 شخصًا في كينجسبريدج المغادرة ونقل شخص واحد إلى المستشفى بعد الحادث في الساعة 11.50 صباحًا.
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وتم ترتيب مأوى مؤقت لأولئك الذين تم إجلاؤهم - حيث تم إرسال النار والشرطة والمهندسين من كل من شركات الغاز والكهرباء إلى مكان الحادث في ساوث هامس.
وانقطعت الكهرباء عن حوالي 105 عقارات في البلدة، وتحضر طواقم الإطفاء من ثلاث محطات الحادث مع بذل الجهود لجعل المنطقة آمنة.
وقال متحدث باسم شرطة ديفون وكورنوال: "تم الاتصال بالشرطة الساعة 11.50 صباحًا لتقارير عن انفجارات محتملة من تسرب غاز مشتبه به أو نقص في الكهرباء قادم من تحت الطريق في شارع تشيرش ستريت، كينجسبريدج".
وتم إغلاق شارع تشيرش وتم إجلاء حوالي 25 شخصًا من العقارات في المنطقة ويتم ترتيب مأوى مؤقت.
وقد تم الإبلاغ عن وقوع إصابات، ويتواجد في الموقع رجال إطفاء وشرطة ومهندسون من شركات الغاز والكهرباء، ويُطلب من الجمهور تجنب المنطقة.
وقالت شرطة كينجسبريدج في منشور على فيسبوك: "تم إعلان الحادث على أنه حادث كبير والعديد من الوكالات الشريكة في الموقع.
وتم إجلاء بعض السكان كإجراء احترازي للسلامة وتم إنشاء مركز استقبال لإيواء هذه العائلات مؤقتًا في بيئة آمنة من فيروس كورونا - كوفيد 19.
وأضاف "في هذا الوقت لا علم لنا بوقوع اصابات خطيرة لكن رجلا نقل الى المستشفى. الطرق مغلقة حول وسط المدينة ونطلب منك تجنب المنطقة ما لم يكن ذلك ضروريًا للغاية".
وقال لي كوتون وويلز وويست يوتيليتيز ، مدير خدمة طوارئ الغاز في جنوب ديفون: "لقد تم استدعاؤنا لتقارير عن انفجار في منطقة تشيرش ستريت في كينجسبريدج بعد ظهر اليوم وأرسلنا على الفور فريقًا من المهندسين إلى مكان الحادث".
وأضاف "عند وصولنا وجدنا أن سطح الطريق في شارع تشيرش قد تضرر وأن خدمات الطوارئ كانت تسيطر على مكان الحادث".
وتابع "نحن نعمل مع خدمات الطوارئ ومشغل شبكة توزيع الكهرباء Western Power Distribution للتحقيق في سبب الانفجار وجعل المنطقة آمنة".
ولم يُعتقد أن الحادث مرتبط بالعاصفة كريستوف التي تسببت في فيضانات كبيرة عبر أجزاء من بريطانيا اليوم بعد هطول أمطار غزيرة وذوبان ثلوج.
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