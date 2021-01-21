إلغاء حفل زفاف فى لبنان بسبب كورونا

أعلنت قوي الأمن الداخلي اللبناني عن قيام فصيلة المنية بإيقاف حفل زفاف لأكثر من 50 شخصًا خلال فترة الإقفال.
وقامت الفصيلة الأمنية أيضا بتشميع المطعم الكائن في محلّة بالشمع الأحمر.
وكانت لبنان قد أصدرت قرارا بتمديد الإقفال العام لمدة أسبوعين إضافيين لغاية صباح 8 فبراير 2021، وفق ذات الشروط المعمول بها حاليًا.
وطالب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب الطلب من وزير الصحة الإسراع في وضع خطة اللقاح، وخطة ما بعد الإغلاق، و خطة مواجهة السلالات الجديدة من كورونا، ورفعهم إلى رئاسة مجلس الوزراء لمناقشتهم مع اللجنة الوزارية.
كما ناشدت الحكومة اللبنانية جميع المواطنين والمقيمين الاستمرار بالالتزام بالإجراءات المتخذة بهدف الحدّ من انتشار الوباء وحماية المجتمع والمواطنين من مخاطر هذا الوباء.
وطلبت من الأجهزة العسكرية والأمنية مواصلة التشدّد بتطبيق الإقفال العام.
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