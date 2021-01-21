السعودية: كل من وقع على اتفاق العلا لديه نية لتنفيذ المصالحة

أكد وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، اليوم الخميس، أن هناك علاقات تاريخية تربط السعودية بالولايات المتحدة، وذلك بعد يوم من تولي الرئيس الأمريكي، جو بايدن، السلطة في البيت الأبيض.

وقال ابن فرحان في تصريحات لقناة "العربية"، إن المملكة تعاملت بشكل ممتاز مع إدارات أمريكية سابقة من الجمهوريين والديمقراطيين، مضيفًا: "علاقتنا مع أمريكا علاقة مؤسسات ومصالحنا المشتركة لم تتغير".

وفيما يخص المصالحة مع قطر، أوضح ابن فرحان أن اتفاق العُلا سيكون أساسا قويا للتنسيق الخليجي والعربي، مشيرًا إلى أن الاتفاق يضع الأساس لحل جميع المشاكل العالقة.

وأضاف: "نثق أن جميع من وقع على اتفاق العلا لديه النية لتنفيذه والدول الأربعة متفقة على أهمية المصالحة مع قطر".

وأشار وزير الخارجية السعودي، إلى أن ضعف اتفاقيات سابقة مع إيران سببه عدم التنسيق مع دول المنطقة، لافتًا إلى أن المملكة ستتشاور مع أمريكا بخصوص الاتفاق مع إيران ليكون ذا أساس قوي.

وتابع: "الدول الأوروبية تتفهم أن الاتفاق السابق مع إيران يحوي نواقص".