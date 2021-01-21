رئيسة مجلس النواب الأمريكي تتوعد ترامب بوضعه في السجن

صرحت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، اليوم الخميس، بأنها غير قلقة حيال ما إذا كان قرار عزل الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، سيقوض جهود توحيد الشعب الأمريكي أم لا.

وقالت بيلوسي ردًا على مراسل شبكة "سي.إن.إن الذي سألها عن إمكانية تقويض قرار عزل ترامب لجهود توحيد البلاد: "لا. أنا لست قلقة من ذلك".

وأضافت: "الحقيقة هو أن رئيس الولايات المتحدة متهم بالتحريض على العصيان. لا أعتقد أن قولنا دعونا ننسى ذلك ونمضي إلى الأمام يمكن أن يوحدنا.. هذه ليست الطريقة لإنشاء الوحدة".

وتابعت: "أنت لا تقول للرئيس افعل ما يحلو لك في آخر شهور من إدارتك.. فأنت ستحصل على بطاقة خروج إلى السجن مجانية".

وأوضحت بيلوسي أن مجلس الشيوخ أصبح مستعدًا الآن لاستقبال طلب الحزب الديمقراطي لمحاكمة ترامب.