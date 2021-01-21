وقال ابن فرحان في تصريحات لقناة "العربية"، إن "فتح السفارة السعودية في الدوحة سيجري خلال أيام".
وأوضح ابن فرحان أن اتفاق العُلا سيكون أساسا قويا للتنسيق الخليجي والعربي، مشيرًا إلى أن الاتفاق يضع الأساس لحل جميع المشاكل العالقة.
وأعرب وزير الخارجية السعودي، عن ثقته في جميع الدول الموقعة على اتفاق المصالحة ونيتهم لتنفيذه.
وتأتي تلك الخطوة تنفيذًا لاتفاق العُلا الذي تم توقيعه بين قطر والدول الأربع المكافحة للإرهاب، خلال القمة الخليجية التي استضافتها مدينة العُلا مطلع الشهر الجاري.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السعودية تعلن إرسال فريق فني إلى قطر لفتح سفارتها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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