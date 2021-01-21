السعودية تعلن إرسال فريق فني إلى قطر لفتح سفارتها

أعلن وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، اليوم الخميس، إرسال فريق فني إلى دولة قطر، لفتح سفارتها في الدوحة.

وقال ابن فرحان في تصريحات لقناة "العربية"، إن "فتح السفارة السعودية في الدوحة سيجري خلال أيام".

وأوضح ابن فرحان أن اتفاق العُلا سيكون أساسا قويا للتنسيق الخليجي والعربي، مشيرًا إلى أن الاتفاق يضع الأساس لحل جميع المشاكل العالقة. وأعرب وزير الخارجية السعودي، عن ثقته في جميع الدول الموقعة على اتفاق المصالحة ونيتهم لتنفيذه.

وتأتي تلك الخطوة تنفيذًا لاتفاق العُلا الذي تم توقيعه بين قطر والدول الأربع المكافحة للإرهاب، خلال القمة الخليجية التي استضافتها مدينة العُلا مطلع الشهر الجاري.