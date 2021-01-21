نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تقديم استشارية العاطلين عن العمل بالعراق .. فتح باب التسجيل الإلكتروني بالموقع في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط تقديم استشارية العاطلين عن العمل بالعراق لدى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لتسجيل المواطن ضمن قاعدة البيانات العامة لدى الوزارة لتقديم الخدمات المرغوبة للعراقيين وقت الحاجة غليها، وتهدف الوزارة بتقديم هذه الخدمة لمساعدة الفرد العراقي للحصول على دعم الوزارة في الخدمات التي تقوم بتقديمها ضن الخطة الجديدة لها التي قامت بالإجماع بالاتفاق عليها.

وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

تقديم استشارية العاطلين عن العمل

أتاحت وزارة العمل والشؤون بالعراق رابط تقديم استشارية العاطلين عن العمل للتقديم على خدمات الوزارة، وقد أعلنت اليوم أن موعد التسجيل الإلكتروني بالموقع يبدأ في مارس المقبل، حيث يتم تقديم المساعدات المطلوبة للمواطن في حال تم إدراج البيانات الخاصة به على الموقع، وتكون الاستفادة من التسجيل كالتالي:

تتم تقديم القروض الصغيرة والمتوسطة للراغبين في اتخاذ القرض.

يقوم الموقع بتوفير العمل المناسب للعاطلين عن العمل.

يقوم المواطن العراقي بالحصول على رواتب الرعاية الاجتماعية في حال تم التقديم والطلب عليه.

رابط تسجيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

المستندات المطلوبة في التقديم

يتم تحضير عدد من المستمسكات الخاصة بالمتقدمين بالموقع وذلك لضمان الحصول على قاعدة بيانات له تكون سليمة ومنها:

هوية الأحوال المدنية او البطاقة القومية. يتم تقديم البطاقة السكنية لضمان محل الإقامة. يقوم بتقديم بطاقة التموين. كما يتم تقديم الوثيقة الراسية والمؤهل العلمي.

شروط تسجيل استشارية العاطلين

تكون الفئة العمرية من 15 وحتى 60 عامل للرجال ، ومن عمر 15 وحتى 55 عاما للنساء.

لا يكون مسموح للطالب المستمر في التعليم التقديم بالموقع.

لن يتمكن المواطن الذي له دخل شهري أو راتب من الرعاية الاجتماعية التقديم بالموقع.

ويبدا التقديم في ساعات العمل الرسمية بالموقع وهي من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 12 ظهرا، على أن يقوم المسجلين مسبقا في الموقع بتحديث البيانات فقط في حال وجود تغيير فيها، ويتيح الموقع تحديث البيانات.