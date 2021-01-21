تحميل فورت نايت على اندريد والأيفون احدث إصدار 2021

أفضل طريقة تحميل فورت نايت على اندريد كان الكثير يفضل تحميل لعبة فورت نايت من خلال متجر التطبيقات الرسمي والبعض الآخر منهم يفضل تنصيب اللعبة يدوياً، وفي هذا المقال سوف نذكر لكم أفضل طريقة لتحميل لعبة فورت نايت على هواتف اندرويد.

تحميل فورت نايت على اندريد

فورت نايت وطريقة تحميل فورت نايت على الآيفون موقع getzels من المواقع التي يمكن استخدامها في تحميل لعبة فورت نايت بالأخص على هواتف الاندرويد ولذلك يجب الدخول إليه من هذا الرابط https://getzeus.app .

وبعد ذلك سوف تجد أمامك زر تحميل في واجهة الموقع.

عليكم بالنزول إلى أسفل الشاشة، لتمكن من تحميل اللعبة.

اذهب فوراً على قائمة الإعدادات، ثم النقر على تبويب عام.

عليك عزيزي القارئ بأن تكون بالضغط على خيار الملف الشخصي، وبعد ذلك يتم اختيار تنصيب zeus.

وبعد التنصيب، قم بالبحث عن لعبة فورت نايت من خلال التبويب.

قم بالنقر على التنصيب، وانتظر لعدة ثواني لكي يتم الانتهاء من عملية التحميل.

اذهب إلى خيار الملف الشخصي من قائمة الإعدادات المتواجدة في أعلى الصفحة، ثم النقر على لعبة فورت نايت وفي النهاية قم بتشغيل اللعبة من خلال قائمة التطبيقات.

بندقيّة Scoped AR ذات العدسة.

مدفع رشّاشة خفيف Light Machine Gun.

بندقيّة BOLT-ACTION SNIPER RIFLE بأشكالها الثّلاثة.

بنادق Burst Assault Rifle.

بندقيّة الطّاقة Stark Industries Energy Rifle.

مسدّس Tactical Submachine Gun.

مسدّسات Suppressed Submachine Gun.

أسلحة فورت نايتتحميل فورت نايت على الحاسوب

طرق تحميل لعبة فورت نايت تعددت ولكن يوجد طريقة مضمونة بنسبة 100% وهي طريقة استخدام برنامج بلوستاكس، وفي الآتي سنذكر لكم طريقة التحميل وهي: