الرخصة المهنية للمعلمين موعدها وشروطها ونماذجها وكيفية التسجيل فيها

الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات في المملكة العربية السعودية من اجل الحصول ممارسة مهنة التدريس بكل مهارة وبشكل كامل وموثوق، كما إنها تساعد المعلمين والمعلمات على الترقي وتمكنهم من الحصول على فرص توظيف افضل بكثير في كل النواحي التعليمية، كما أن اختبار الرخصة المهنية الذي حددته الهيئة العامة للتدريب يهدف إلي اختبار الكوادر التعليمية وإبراز المتميزين وتطوير العملية التعليمية بشكل كامل من خلال نموذجين من الاختبارات وهما الاختبار التربوي العام والاختبار التخصصي، خلال المقال الحالي عبر موقع ثقفني الإخباري سوف نتحدث عن موعد اختبار الرخصة المهنية وطريقة التسجيل في الرخصة المهنية للمعلمين بالإضافة إلي نماذج اختبار الرخصة المهنية للمعلمين وشروط الحصول على الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات بشكل كامل.

الآن يستطيع المعلمين والمعلمات التسجيل في الرخصة المهنية للمعلمين من خلال موقع الرخصة المهنية قياس. النقر على إنشاء حساب جديد وكتابة جميع البيانات بشكل كامل وصحيح. فيما بعد يتمكن المعلم من تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور والدخول على اختبارات كفاءة المعلمين. في النهاية الموافقة على الشروط والأحكام. بعد ذلك يمكنكم اختيار مكان إجراء اختبار الرخصة المهنية أو تسجيل اختبار الرخصة المهنية واختيار موعد اختبار الرخصة المهنية المناسب للمتدرب وفي نهاية التسجيل يتم عمل إرسال. هذه هي طريقة التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين، كما يجب تقديم أوراق رخصة القيادة السعودية وجواز السفر السعودي وصورة الإقامة الخاصة وصورة الإقامة الشخصية لغير السعوديين.

أما السعوديين يحتاجون إلي تقديم رخصة القيادة الأصلية وجواز السفر الأصلي وصورة البطاقة العائلية وأيضاً الهوية الوطنية الخاصة عند الاختبار.

مواعيد اختبار الرخصة المهنية للمعلمين حسب تحديد الهيئة العامة للتدريب في المملكة العربية السعودية لاختبار الكوادر التعليمية من المدرسين والمشرفين والقادة والتربويين على مرحلتين هما. موعد اختبار الرخصة المهنية الاختبار التخصصي في 23 يناير 2021 الجاري. أما الاختيار التربوي في 20 مارس 2021 القادم. يجب اجتياز الاختبارين من اجل الحصول على إصدار الرخصة المهنية للمعلمين.

يستطيع المعلمين والمعلمات التعرق على نماذج اختبار الرخصة المهنية للمعلمين ودراستها بشكل كامل قبل موعد اختبار الرخصة المهنية وقبل التسجيل في الرخصة المهنية. على المعلم الاطلاع على الكتب والمجلات التعليمية وكذلك مواقع التدريس والمواد الإلكترونية أون لاين. يجب معرفة طرق التدريس المتطورة والحديثة ووضع الخطط الدراسية. تطوير المهارات اللغوية والتعليمية، كما يشمل الاختبار التربوي على 3 مستويات منها. مجال الممارسة المهنية، ومجال المعارف والمسؤوليات المهنية، ومجال القيم المهنية في سير العملية التعليمية. مدة اختبار الرخصة المهنية ما يقارب من 3 ساعات زمنية. الأسئلة بنظام MCQ والإجابة متعددة بين (أ،ب،ج،د) واختيار واحد فقط.

يجب أن يكون المتقدم قد حصل على الشهادة الجامعية أو أن يكون في العام النهائي من الدراسة الجامعية. يجب أن يكون المعلم قد حاز على درجات تؤهله للاختبار المهني من 50 إلي 69 درجة وذلك في حالة الاختبار الذي يتم للحصول على الرخصة المهنية. فترة الرخصة المهنية 3 سنوات ويتم تجديدها بعد انتهاء فترتها. يتم الاختبار برقم الجلوس وفي المكان المخصص لذلك. شرط اجتياز اختبار الرخصة المهنية الحصول على درجات من 70 إلي 79 للحصول على الرخصة المهنية. يستطيع المعلمين متابعة الرخصة المهنية للمعلمين توتير والتعرف على الأسئلة الخاصة والنماذج المختلفة.

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إجمالي رسوم الاختبار 300 ريال سعودي شاملة إصدار الرخصة، وتتم على النحو التالي 100 ريال سعودي لكل قسم تربوي أو تخصصي الرسوم يتم إضافة مبلغ 100 ريال من اجل إصدار الرخصة المهنية، أما الرسوم للمراحل المتأخرة 150 ريال، ورسوم إعادة الاختبار مائة ريال عن كل قسم تربوي أو تخصصي.

من خلال ماكينة الصراف الآلي اختيار المدفوعات واختيار قياس 008. ومن خلال قياس إدخال رقم الفاتورة الخاصة بك الذي يشمل رقم السجل المدني مع رقم مسلسل من 3 خانات. عن طريق الإنترنت أون لاين من خلال خدمة سداد الفواتير. إضافة فاتورة جديدة بالرقم المفوتر. اختيار رقم الفاتورة أو قياس وإدخال رقم الفاتورة الضغط على سداد المدفوعات.

طريقة سداد رسوم الرخصة المهنية للمعلمين أون لاين