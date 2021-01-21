التحديث الأخير لتطبيق سناب شات snap chat للاندرويد والايفون 2021

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قام مطوري التطبيق بتحديث برنامج سناب شات 2021 بالتحديث الأخير لسناب شات لكي تحل مشاكل snap chat وحلت لمشاكل التقنية الخاصة بتثبيت سناب شات علي جوال هواوي فالتحديث الأخير للتطبيق قام بتغير واجهه التطبيق تماماً وأضاف الكثير من الأدوات والخواص التي جذبت الكثير من رواد التواصل الاجتماعي منها استرجاع محادثات السناب شات، وتفعيل خاصية عدم الإزعاج وإلغاء إشعارات سناب شات.تحديث برنامج سناب شات الأخير
- أصبحت الدردشة أسفل التطبيق ونقلت الخريطة لأعلي التطبيق.
- تغير واجهة التطبيق تغيراً تاماً واختلفت الأيقونات للتطبيق لمظهراً مختلف كلياً للأروع.
- زادت خاصية المسح الضوئي للمنطقة المحيطة واصبح متوافق معها الفلتر المناسب.
- تم تحديث تبويب البحث للبحث عن الأشخاص والفلاتر والألعاب بسهولة وسرعة.
أولا خطوات تحديث السناب شات لجوال الاندرويد
- من خلال جوجل بلاي google play او ايقونة المتجر من الجوال الخاص بك.
- نضغط عي القائمة ونختار منها زر خيارات التطبيق.
- سيفتح بعد الضغط عليها كل التطبيقات الموجودة علي الهاتف الجوال.
- نضغط علي تطبيق سناب شات من التطبيقات ثم زر تحديث التطبيق.
- بعد الضغط علي تحديث يتم تحديث ملفات التطبيق بشكل تلقائي وسريع.
- بعد الانتهاء من التحديث سيصل رسالة تعرفك بانه تثبيت الإصدار الجديد وتم تحديث الملفات.
- قم بفتح الصفحة الشخصية لك عي التطبيق “البروفيل” وقم بتحميل التحديثات الجديدة كالعدسات والفلاش الخاصة بالتطبيق.
ثانيا: لتثبيت التحديث الأخير لبرنامج سناب شات لجوال أيفون
كل ما عليك هو اتباع جميع التعليمات السابقة ولكن بدلا من الدخول علي جوجل بلاي الدخول علي آب ستور app store والدخول علي التطبيق من جوال الأيفون الخاص بك واتباع الخطوات السابق ذكرها وسيثبت ألإصدار الجديد من التطبيق بكل سهولة والحصول علي مميزات التطبيق من العدسات والفلاشات الجديدة والخواص التقنية السابق ذكرها.
يعتبر برنامج سناب شات snap chat برنامج تواصل اجتماعي مميز حيث يمكن التواصل من خلال الرسائل ومشاركة فيديوهات قصيرة ومن برامج التصوير المميزة حيث يحتوي علي فلاتر مميزة ومحدثة باستمرار لتصوير مختلف ومميز علي الإطلاق.
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قام مطوري التطبيق بتحديث برنامج سناب شات 2021 بالتحديث الأخير لسناب شات لكي تحل مشاكل snap chat وحلت لمشاكل التقنية الخاصة بتثبيت سناب شات علي جوال هواوي فالتحديث الأخير للتطبيق قام بتغير واجهه التطبيق تماماً وأضاف الكثير من الأدوات والخواص التي جذبت الكثير من رواد التواصل الاجتماعي منها استرجاع محادثات السناب شات، وتفعيل خاصية عدم الإزعاج وإلغاء إشعارات سناب شات.تحديث برنامج سناب شات الأخير
- أصبحت الدردشة أسفل التطبيق ونقلت الخريطة لأعلي التطبيق.
- تغير واجهة التطبيق تغيراً تاماً واختلفت الأيقونات للتطبيق لمظهراً مختلف كلياً للأروع.
- زادت خاصية المسح الضوئي للمنطقة المحيطة واصبح متوافق معها الفلتر المناسب.
- تم تحديث تبويب البحث للبحث عن الأشخاص والفلاتر والألعاب بسهولة وسرعة.
أولا خطوات تحديث السناب شات لجوال الاندرويد
- من خلال جوجل بلاي google play او ايقونة المتجر من الجوال الخاص بك.
- نضغط عي القائمة ونختار منها زر خيارات التطبيق.
- سيفتح بعد الضغط عليها كل التطبيقات الموجودة علي الهاتف الجوال.
- نضغط علي تطبيق سناب شات من التطبيقات ثم زر تحديث التطبيق.
- بعد الضغط علي تحديث يتم تحديث ملفات التطبيق بشكل تلقائي وسريع.
- بعد الانتهاء من التحديث سيصل رسالة تعرفك بانه تثبيت الإصدار الجديد وتم تحديث الملفات.
- قم بفتح الصفحة الشخصية لك عي التطبيق “البروفيل” وقم بتحميل التحديثات الجديدة كالعدسات والفلاش الخاصة بالتطبيق.
ثانيا: لتثبيت التحديث الأخير لبرنامج سناب شات لجوال أيفون
كل ما عليك هو اتباع جميع التعليمات السابقة ولكن بدلا من الدخول علي جوجل بلاي الدخول علي آب ستور app store والدخول علي التطبيق من جوال الأيفون الخاص بك واتباع الخطوات السابق ذكرها وسيثبت ألإصدار الجديد من التطبيق بكل سهولة والحصول علي مميزات التطبيق من العدسات والفلاشات الجديدة والخواص التقنية السابق ذكرها.
يعتبر برنامج سناب شات snap chat برنامج تواصل اجتماعي مميز حيث يمكن التواصل من خلال الرسائل ومشاركة فيديوهات قصيرة ومن برامج التصوير المميزة حيث يحتوي علي فلاتر مميزة ومحدثة باستمرار لتصوير مختلف ومميز علي الإطلاق.
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