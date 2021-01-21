في الفترة الحالية يبحث الجميع على محركات جوجل عن رابط نتائج الصف الثاني عشر بالكويت، والبحث عن نتائج الثانوية العامة في الكويت أيضاََ، وزاد البحث في جميع المراحل التعليمية المختلفة لجميع الطلاب والطالبات في الكويت 2020م /2021م، لهذا العام الجاري للدور الأول، ولذلك يبحث العديد من جميع الطلاب في الكويت على الروابط الرسمية الإلكترونية، لكي يتم الحصول على النتائج لجميع الطلاب والطالبات للعام الدراسي الحالي، وهذا أمر ضروري لكي يتم التحقق في نتائجهم الخاصة.

نتائج الطلاب والطالبات بالثانوية العامة في الكويت:

تم الإعلان على أن المرحلة الأولية يتم تحويل الدرجة النهائية البالغة 100 نقطة إلى 60 نقطة، لكي يتم تقييم الإنجاز، حيث أن التقييم النهائي يحصل على 40 نقطة، ومن الجدير بالذكر أن تصل درجة الإنجاز (100 في 0.6)، وبالإضافة إلى ذلك أن درجات الصف الأول، الثاني، الثالث هي تحويل التقويم اللفظي إلى درجة، ولذلك تم الإعلان على أن يتم التقييم وفق المعادلة المرفقة بالشكل أدناه.

رابط المربع لنتائج جميع الطلاب في الكويت :

وزارة التربية والتعليم الكويتية أعلنت على أن يجب على جميع الطلاب والطالبات للصفوف الدراسية المختلفة على نتائج الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2020م /2021م، حيث أن أعلنت الوزارة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وخصوصاََ موقع تويتر على أن سوف تراقب جميع الصفوف المختلفة العديدة، ومن الجدير بالذكر أن الوزارة أوضحت على أن رصد أداء الفصل الدراسي الأول، تقييم أداء المرحلة المتوسطة بنسبة تصل إلى 100٪ بمتوسط 60 و 40 سنة.

يجب على الطلاب الدخول على المربع الإلكتروني الرسمي الخاص وزارة التربية والتعليم الكويتية ثم بعد ذلك إدخال الرقم المدني. يجب على الباحث الضغط على زر “بحث”. في هذه الحالة يتم توافر النتيجة بعد ظهورها رسمياً.

خطوات الاستعلام على نتائج الطلاب في الكويت :

ولذلك بعد الإعلان من قبل وزارة التربية والتعليم الكويتية يجب على جميع الطلاب والطالبات للصفوف الدراسية المختلفة استرداد عشرات الطلاب والطالبات الكويتيين في الفصل الدراسي الثاني 2020م /2021م، وهذا عبر رابط أدناه، ومن الجدير بالذكر أن تم الإعلان من قبل المسؤولين الوازرة الكويتية من خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن النتائج إلكترونياً الخاصة بجميع المراحل التعليمية المختلفة.