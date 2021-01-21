قرض للنساء 60 ألف ريال بدون فوائد ولا رسوم إدارية بفترة سداد 60 شهر

تتميز عدة بنوك داخل المملكة العربية السعودية بتقديم خدمة التمويل الشخصي أو العقاري أو السيارات، ويبحث كل مواطن عن ما يريده، وإذا كان التمويل يتميز بأنه بدون كفيل أو بدون تحويل راتب أو بضمان، وعن كيفية سداد القرض الشخصي أو أي كان القرض الذي تم الدفع به من جانب البنك وفق بعض الضوابط والأوراق المطلوبة كافة.

يقدم بنك التنمية الاجتماعية قروض عديدة تهم المواطن والمواطنة السعودية مع تسهيلات وموافقة فورية على طلب القرض، لذلك هناك قرض الأسرة والذي يتم أخذ القرض بناء على طلب رب الأسرة ذات الدخل المنخفض، ورب الأسرة قد يكون الأب أو الأرملة أو المطلقة من يعول أطفال، ويكون القرض لتلبية احتياجات ضرورية للأسرة، وقد يحصل على مبلغ مالي قد يصل إلى 60 ألف ريال ويتم السداد خلال 5 سنوات من وقت الحصول على القرض.

احصل على مبلغ مالي 60 ألف ريال وفترة سداد 60 شهر بعد تقديم الأوراق والمستندات المطلوبة والضامن الذي يتحمل نتيجة تخلف صاحب القرض عن السداد، ولذلك فأن بنك التنمية الاجتماعية قد اشترط شرط واحد للحصول على قرض العاطلين العمل بموافقة فورية وفترة سداد طويلة، وهناك الكثير من الشباب من الذين لا يعملون بجهات حكومية أو خاصة ولكنهم في حاجة ماسة إلى العمل، فقد سارع البنك بتقديم قرض العمل لمن يحتاج إليه.

قرض العمل الحر لأصحاب المهن الحرفية واليدوية والأشغال الخاصة قد أتاح لهم الحصول على القرض للعمل الحر وقرض سيارة للنقل التشاركي والقرض الشخصي عن طريق رابط طلب قرض نفاذ وأتباع جمع الشروط وتقديم الأوراق والمستندات للحصول عليه، وإذا توافرت جميع الشروط التي أعلن عنها البنك فيتم الموافقة الفورية والتواصل مع طالب التمويل للحصول على القرض.

هناك قرض يقدم من خلال بنك التسليف لمن تزايدت عليه المسئولية الأسرية وقد يحصل على مبلغ تمويلي بقيمة 60 ألف ريال بدون رسوم إدارية وبدون فوائد، وكما أنه من تقدم لطلب التمويل يجب أن يكون قد حصل على أحدة التمويلات من الأسرة، الترميم، كنف، لكي يحصل على قرض آهل للنساء والرجال العاملين بالقطاع الخاص والحكومي والمتقاعدين ويشمل النساء المطلقات والأرامل والمهجورات بقترة سداد طويلة.