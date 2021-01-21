رابط دخول منصة مدرستي 1442 الفصل الدراسي الثاني للتعليم عن بُعد في المملكة

أعلنت وزارة التعليم السعودية رابط دخول منصة مدرستي 1442 لتسجيل الدخول وتحديث بيانات الطلاب للفصل الدراسي الثاني، حيث أشارت الوزارة عبر رابطها الرسمي ضرورة القيام بعملية التحديث، بعد أن أطلقت تلك المنصة لاستمرار عملية التعليم عبر الإنترنت بدلًا من تعليم الأطفال في المدارس، حيث تهتم المنصة بعملية التعليم لجميع مراحل العملية التعليمية بداية من الروضة وحتى الجامعة، بدلًا من النزول والاختلاط في ظل انتشار وباء كورونا، وتهدف المنصة إلى إجراء عملية تعاون بين الوزارة والمعلمين والموظفين والطلاب أي كافة أقسام التعليم للحصول على العلم المطلوب.

رابط دخول منصة مدرستي

تزايدت عمليات البحث خلال الساعات الماضية لمعرفة كيفية الدخول على منصة مدرستي والتي تسمح للطلاب في كافة أنحاء المملكة بالتعليم عن بُعد تجنبًا للإصابة بوباء كورونا، فمنصة مدرستي هي أهم المنصات التعليمية التي أنشأتها المملكة وتحديدًا وزارة التعليم السعودية من أجل إكمال العام الدراسي، وبدأت مع بداية هذا العام وأتت بنتائج إيجابية نظرًا لأنها تُوفر جميع أدوات التعلم اللازمة، لتكون العملية التعليمية واضحة بشكل كبير أمام الطلاب، ويمكن تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي عن طريق :

الدخول إلى رابط منصة مدرستي الإلكترونية.

تسجيل البيانات الخاصة بالطالب.

كتابة رقم الهوية واسم الطالب وكلمة المرور.

التأكد من صحة البيانات والضغط على تسجيل الدخول.

وبذلك يمكن تحديث البيانات الخاصة بمنصة مدرستي الإلكترونية من أجل بدء التعليم عن بُعد للفصل الدراسي الثاني.

التسجيل في منصة مدرستي

أتاحت وزارة التعليم السعودية إمكانية التسجيل في منصة مدرستي الإلكترونية وذلك من خلال إتباع بعض الخطوات البسيطة وهي :

الذهاب إلى رابط منصة مدرستي عبر الإنترنت.

الضغط على أيقونة التسجيل أو تسجيل الدخول إلى كان الفرد مُسجل.

كتابة البيانات المطلوبة بصورة صحيحة.

الضغط على تسجيل، وبذلك يتمكن الطالب من الدخول على المنصة ومُتابعة كافة التحديثات والعملية التعليمية من خلالها.

موعد الفصل الدراسي الثاني بالمملكة

بدأ الفصل الدراسي الثاني لطلبة وطالبات المراحل التعليمية المُختلفة في السعودية يوم الأحد الماضي الموافق 17 يناير 2021 سواء الابتدائية أو المتوسطة أو الثانوية، وأطلقت المنصة بعد إعلان ضرورة التحديث لرابطها شرح خاص بكافة المناهج والدروس، وأتاحت المنصة إمكانية التواصل بين الطالب والمعلم وإدارة المدرسة بصورة أفضل أثناء هذا الفصل الدراسي.