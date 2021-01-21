أخبار اليمن : مسؤول أممي: الوضع في اليمن خطير وكارثي

مسؤول أممي: الوضع في اليمن خطير وكارثيالتقى المدير التنفيذي لشركة النفط اليمنية المهندس عمار الأضرعي اليوم، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أوكي لوتسما.

ناقش اللقاء، الأوضاع الإنسانية التي يعيشها الشعب اليمني في ظل العدوان والحصار واستمرار القرصنة البحرية على سفن المشتقات النفطية.

وفي اللقاء أشار المدير التنفيذي لشركة النفط، إلى ارتفاع وتيرة احتجاز سفن المشتقات النفطية.. لافتا إلى أن ١٠ سفن نفطية ماتزال محتجزة رغم حصولها على تصاريح دخول إلى ميناء الحديدة من قبل الأمم المتحدة.

وذكر أن استمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية له تداعيات كارثية تهدد بتوقف العديد من القطاعات الخدمية خاصة قطاع الصحة ما ينذر بكارثة إنسانية.

وأكد الأضرعي، أن توقف إمداد القطاعات الخدمية في البلاد بالمشتقات النفطية يعرض حياة نحو ألف طفل في الحضانات للوفاة وكذا توقف أجهزة الغسيل الكلوي لقرابة أربعة آلاف مريض يحتاجون للغسيل الكلوي بشكل مستمر.

من جانبه أشار المسئول الأممي، إلى أن الأوضاع التي يمر بها الشعب اليمني خطيرة وكارثية ما يحتم على المجتمع الدولي الوقوف إلى جانبه والتخفيف من معاناته.. مشيرا إلى أن الإجراءات الأخيرة والتصنيف الذي اتخذته الولايات المتحدة الأمريكية ستزيد من العراقيل أمام جهود تخفيف معاناة المواطنين.

وقال لوتسما” لكننا لن نتوقف عن التحدث بأن تلك الإجراءات ستعيق أعمالنا ولها تبعات كثيرة خاصة في مجال الأمن الغذائي”.. معبرا عن الأمل في أن يكون عام ٢٠٢١م مبشر يتم فيه تجاوز كافة التحديات.