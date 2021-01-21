الاتحاد الأوروبى : لن نغض الطرف عن سلوك أنقرة العدائى

جدة - نرمين السيد - وأضاف الاتحاد الأوروبى، أنه على أردوغان تحويل أقواله لأفعال وإظهار حسن النية، لافتا إلى أنه "مستعدون لتطبيع العلاقات مع تركيا بشروط".
وقال الاتحاد الأوروبى، إنه يحتاج بعض الوقت لإعادة تقييم علاقاته مع تركيا.
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