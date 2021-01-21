وفاة وزير شئون الرئاسة فى جنوب إفريقيا بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - ونعى رامافوزا وزيره -فى تدوينة كتبها على موقع تويتر حسبما ذكرت شبكة "سى إن إن" الأمريكية - قائلا "ببالغ الحزن والصدمة أعلن وفاة الوزير جاكسون مثيمبو إثر معاناته من مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا. خالص التعازى والمواساة لعائلته".

وأوضحت الشبكة أن مثيمبو، الذى أعلن إصابته بالفيروس فى 11 يناير الجارى، كان من أبرز الوزراء اللذين استجابوا لمكافحة انتشار الفيروس فى البلاد.

يذكر أن كانت حصيلة إصابات فيروس كورونا فى جنوب إفريقيا قد تجاوزت مليون فى ديسمبر الماضى فى ظل موجة ثانية من تفشى الفيروس، ونتيجة ذلك، فرضت الحكومة إجراءات أكثر صرامة، كما فرضت عدة دول قيودا على المسافرين القادمين منها بعد ظهور سلالة جديدة من الفيروس فيها.