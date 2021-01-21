بيان أوروبى أمريكى مشترك : يجب إخراج جميع المرتزقة من ليبيا

جدة - نرمين السيد - شدد بيان أوروبى أمريكى مشترك حول الوضع فى ليبيا، اليوم الخميس، على ضرورة إخراج جميع المقاتلين والمرتزقة من البلاد، ومواصلة دعم وقف إطلاق النار، والفتح الفورى للطريق الساحلى، حسبما نقلت قناة "الحدث".





وقال البيان الصادر عن حكومات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، إنه يجب احترام حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا. كما رحب باتفاق آلية اختيار السلطة التنفيذية، والتى ستوجه ليبيا نحو الانتخابات الوطنية فى 24 ديسمبر القادم. وقال إن هذه خطوة مهمة نحو الوحدة الليبية. وقال "نحن نشجع جميع الأطراف الليبية على التصرف بشكل عاجل وبحسن نية للانتهاء من تبنى حكومة موحدة وشاملة"، مشيرا إلى أنه حان الوقت لتغيير الوضع الراهن فى البلاد. وتابع البيان "بعد مرور عام على مؤتمر برلين، نؤكد على الدور الحاسم للمجتمع الدولى فى دعم الحل السياسى فى ليبيا بالإضافة إلى شراكتنا المستمرة مع أعضاء عملية برلين، ونذكر بالالتزامات الجادة التى قطعناها على أنفسنا جميعًا فى القمة قبل عام واحد، والتى عززها قرار مجلس الأمن رقم 2.510".

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