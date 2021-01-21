زلزال بقوة 5.4 درجة يضرب قبرص يشعر به سكان سوريا ولبنان 

ضرب زلزال بلغت قوته 5.4 درجة على مقياس ريختر، اليوم الخميس، شمال جزيرة قبرص، وأفاد مركز رصد الزلازل الأوروبى والمتوسطي بأن مركز الزلزال وقع على بعد 41 كيلومترا من جنوب شرق عاصمة جمهورية قبرص نيقوسيا التي يقطنها 200 ألف شخص، وكان على عمق 60 كيلومترا.

بدورها، ذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية أنها رصدت زلزالا بقوة 5 درجات في مدينة غازي ماغوستا في جمهورية شمال قبرص التركية غير المعترف بها دوليا.

ولم يتم حتى الآن ورود أي تقارير حول سقوط إصابات أو أضرار مادية جراء الزلزال.

بدوره، أفاد المركز اللبناني للجيوفيزياء، اليوم الخميس، بتسجيل هزة أرضية بقوة 5.4 على مقياس ريختر، حدد موقعها في جزيرة قبرص، وقال المركز إن الهزة "سجلت عند الرابعة والدقيقة السابعة والعشرين بالتوقيت المحلي، من بعد ظهر اليوم الخميس".

وأشارت وكالة الأنباء اللبنانية إلى أن "المواطنين شعروا بالهزة في مناطق مختلفة، لا سيما في بيروت وجبل لبنان وعكار وطرابلس والبقاع الغربي وكسروان وصيدا والجنوب".

يذكر أن وكالة الأنباء السورية أشارت أيضا إلى أن هزة أرضية ضربت مناطق في سوريا وشعر بها سكان في محافظات اللاذقية وحمص وطرطوس ودمشق.