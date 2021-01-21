الأردن يقدم التعازي للعراق في تفجيرات بغداد.. ويؤكد: أمنه واستقراره ركيزةً لاستقرار المنطقة

قدم نائب رئيس الوزراء الأردني وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي تعازي بلاده للعراق في ضحايا التفجيرين الإرهابيين الجبانين الذي وقع في بغداد اليوم مع تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.
جاء ذلك في اتصال هاتفي بين الصفدي ونائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون العلاقات الدولية وزير خارجية الجمهورية العراقية الشقيقة فؤاد حسين.
كما أعرب الصفدي عن إدانة الأردن لهذه الجريمة الإرهابية النكراء مؤكدا وقوف بلاده بكل إمكاناته إلى جانب العراق في مواجهة الإرهاب، مشددا علي ضرورة تكاتف كل الجهود لدحره.
وشدد الصفدي أن الأردن يدعم بالمطلق جهود الحكومة العراقية حماية أمن العراق واستقراره ركيزةً لأمن واستقرار المنطقة.
فيما أكدا الصفدي وحسين علي استمرار تنسيق الجهود وتعميق التعاون في الحرب المشتركة على الإرهاب.
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