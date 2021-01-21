المفضلة لأنصار ترامب.. النواب الأمريكي يطالب بالتحقيق في دور منصة شهيرة أثناء اقتحام الكونجرس

طالبت لجنة الرقابة بمجلس النواب الأمريكي، مكتب التحقيقات الفيدرالي، بالتحري عن دور منصة التواصل الاجتماعي بارليه في أحداث اقتحام الكونجرس.
ووفقًا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، قالت رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب، كارولين مالوني، إن شبكة بارليه ربما لم تسهّل أعمال العنف في الكونجرس فحسب، لكنها قد تكون أيضًا مكانًا للأدلة على الأمر، وقناة محتملة للحكومات الأجنبية التي قد تمول الاضطرابات المدنية في الولايات المتحدة.
ودعت مكتب التحقيقات الفيدرالي، في رسالة اليوم الخميس، إلى التحقيق والتحري عن دور بارليه، التي تعد منصة التواصل الاجتماعي البديلة التي يفضلها الكثيرون في أقصى اليمين.
وكانت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، أكدت في وقت سابق من اليوم، أن ما حدث يوم 6 يناير من اقتحام لمبنى الكونجرس سبب صدمات نفسية للأمريكيين.
وأضافت بيلوسي في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أنه سيتم التحقيق في تفاصيل أعمال الشغب بالكونجرس ومحاسبة المسؤولين عنها.
وأشارت إلى أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، حرض على العنف واقتحام مبنى الكابيتول، لافتة إلى أن الكونجرس سيبحث محاكمته.
واستطردت أن مجلس الشيوخ أبلغ النواب أنه مستعد الآن لاستقبال طلب محاكمة ترامب.
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