كيفية شحن شدات ببجي بأكثر من طريقة وكيفية الحصول على الألف الشدات UC في الموسم الجديد 2021

كيفية شحن شدات ببجي بأكثر من طريقة وكيفية الحصول على الألف الشدات ، الكثير من عشاق لعبة ببجي يقومون بتحميل لعبه ببجي كما يقومون بشحن شدات ببجي، وهي عملات مخصصة للعبة، حتى يستطيع اللاعبون الحصول على الأسلحة والملابس الغير مجانية وحتى يتقدموا فاللعبة، وفي هذا المقال سنتعرف على طرق شحن شدات ببجي .



كيفية شحن شدات ببجي بأكثر من طريقة وكيفية الحصول على الألف الشدات

يجب على العبين في لعبه ببجي شحن وشراء الأسلحة والملابس الضرورية للازمة للعبة ببجي وذلك من خلال شخن اللعبة بعملات وهمية وهذه العملات تسمي شدات ببجي وقد تعتبر هذه العملة هي العملة الافتراضية التي يقومون عن طريقها بشحن البطاقات من خلال جوجل بلاي ولمعرف كيفية شحن هذه الشدات إليكم اكثر من طريقة امنه كيفية شحن شدات لعبه ببجي .

الطريقة الأولى والأسهل لإعادة شحن شدات PUBG هي شراء بطاقة PUBG وإعادة شحنها في حساب داخل اللعبة.

أفضل مكان للعثور على بطاقة PUBG بأفضل سعر هو موقع بطاقات، وسنتعرف على طريقة شحن بطاقة بابجي فيما يلي.

قم بشراء بطاقة ببجي من خلال موقع بطاقتي

بعد ان تقوم بشراء البطاقة، سيصلك رمز التفعيل في رسالة بريد إلكتروني في غضون ثوانٍ قليلة.

بعد الحصول على كود البطاقة قم بزيارة موقع Pubg الرسمي.

اكتب اسم المعرف الخاص بك في اللعبة التي تريد شحن مفتاح الربط، ثم أدخل رمز البطاقة الذي تلقيته عبر البريد الإلكتروني.

وأخيراً أدخل الأحرف والأرقام التي تراها في الصورة، ثم انقر فوق زر “استرداد”.

أولاً استخدم بطاقة iTunes لتعبئة رصيد Apple ID.

ثانيًا افتح لعبة ببجي، وقم بتسجيل الدخول بالحساب الذي تريد إضافة مفتاح الربط إليه.

ثالثًا انقر داخل اللعبة على شكل عملات ببجي، ثم قم بشراء الكمية المطلوبة.

رابعًا استخدم معرف Apple الخاص بك للدفع .

كيفية شحن شدات ببجي عن طريق بطاقات بابجيكيفية شحن شدات ببجي عن طريق بطاقة iTunes

أولاً استخدم بطاقة Google Play لتعبئة رصيد حساب Google الخاص بك.

ثانيًا افتح لعبة ببجي وقم بتسجيل الدخول بالحساب الذي تريد إضافة مفتاح الربط إليه.

ثالثًا انقر داخل اللعبة على شكل عملات ببجي، ثم قم بشراء الكمية المطلوبة.

رابعًا استخدم رصيد حساب Google Play الخاص بك لاختيار طريقة الدفع.

كيفية شحن شدات ببجي باستخدام بطاقة جوجل بلاي

وفي نهاية هذا المقال قدمنا لكم طرق عديدة لشحن شدات ببجي بالخطوات باستخدام بطاقات ببجي، وبطاقات iTunes وبطاقات جوجل بلاي، ولكن يجب عليك التأكد عند شحن شدات لعبة ببجي التأكد من أن الشحن مجانيا دون فرض أي رسوم إن كنت تريدها مجانية دون سحب أي مبالغ إضافيه منك