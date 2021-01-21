تحديث ببجي موبايل PUBG MOBIL علي الكمبيوتر والجول والحصول علي الشدات المجانية

تحديث ببجي موبايل PUBG MOBIL والذي يأتي مع انطلاق الموسم الجديد للعبة حيث اصبح الآن بإمكان كل لاعب تحميل الإصدار الجديد من لعبة ببجي المضافة إليه بعض التحديثات الجديدة مثل إضافة العديد من الأسلحة الجديدة وبعض التغيرات والتحسينات في جودة وصور اللعبة ومظاهر ألجرافيك والشخصيات بالإضافة إلى سرعة اللعبة، كما أتاحت اللعبة جميع التحديثات علي الهواتف الذكية التي تتوافق مع متطلبات اللعبة كما وفرت التحديثات الجديدة للعبة عبر الكمبيوتر عبر موقعها الإلكتروني، لذا ننشر لكم عبر هذا المقال علي موقعكم ثقفني اخر تحديث ببجي موبيل PUBG MOBIL.



أتاحت الشركة المصممة للعبة ببجي PUBG MOBIL تحديث جديد للعبة يتوفر فيه العديد من الخصائص الجديدة للعبة من شانه إضافة الأثارة والتشويق لمن يلعب PUBG لذا لكي يتمكن اللاعبون في تحديث اللعبة سواء كان علي الموبايل الذي يعمل بنظام ISO (الايفون) أو الذي يعمل بأنظمة الاندرويد كل ما يجب عليك فعله هو اتباع التالي:

الدخول علي app store إذا كنت ترغب في تحديث ببجي الموسم 17 علي الايفون، أما إذا كنت ترغب في تحديث اللعبة علي جوال الاندرويد فقم بالدخول علي متجر جوجل بلاي. التسجيل في مربع البحث pubg mobile ثم الضغط علي البحث. ستجد أمامك صورة للعبة ببجي يتجاوز مساحتها 1.69 جيجا بايت تقريبا للاندرويد. يجب عليك التأكد من أن نظام التشغيل لديك Android 5.1.1 فما فوق. يجب أن تتأكد أن الذاكرة العشوائية للهاتف تتجاوز 2 جيجا بايت أو 1 جيجا علي اقل تقدير، والمساحة الداخلية للهاتف تتجاوز 4 جيجا. اتباع نفس الخطوات في حالة تحديث ببجي للايفون.

تقابل الكثير من اللاعبين مشكلة فشل التحميل أو فشل التحديث أو العديد من المشاكل الأخري التي بشانها يتم توقف عمليات تحميل وتثبيت اللعبة، لهذا يجب عليك أولا التأكد من متطلبات عمليات التشغيل في ببجي، وان عمليات تنزيل اللعبة علي ذاكرة البطاقة وبها المساحة الكافية للتنزيل وان لديك شبكة أنترنت قوية سواء كانت من بيانات الهاتف أو من شبكات ألواي فاي، فإذا كانت لديك كافة المتطلبات السابقة ولزال عملية تحديث أو تحميل ببجي لا تعمل يجب عليك القيام بمسح ذاكرة التخزين المؤقت من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول علي متجر جوجل بلاي. الضغط علي الضبط. الضغط علي التطبيقات. مسح ذاكرة التخزين الموقت ثم أغلاق الهاتف وإعادة تشغيله مرة اخري. قم الآن بتحميل لعبة ببجي أو قم بتحديث pubg 2021.

حيث تعد هذه اهم المشاكل التي قد تواجه المستخدمين في تحميل أو تحديث لعبة ببجي، لذا إذا وجهاتكم أي مشاكل في تحميل أو تحديث لعبة ببجي اكتبه اسفل المقال في التعليقات عبر موقعكم ثقفني.

تعد اهم الإجراءات التي تؤدي إلى توقف حسابك في لعبة ببجي موبايل هي انتهاك القواعد القانونية والتي جاءت كالتالي:



عدم العبث في بيانات اللعبة. قتل أعضاء فريقك في لعبة ببجي بشكل مستمر. استخدم الطرق الغير شرعية للحصول علي شدات ببجي مثل تطبيقات vpn لتغير موقعك. استخدام تهكير اللعبة يؤدي إلي توقف حسابك في ببجي. تكرار الخروج المبكر من المنافسة في لعبة ببجي. استخدام الإساءة في لعبة بوبجي مثل الأسماء المسيئة.

أوضحت الشركة المصممة للعبة بعض الأمور الهامة لكي يتمكن اللاعب من تنزيل لعبة ببجي دون عناء والتي جاء من أهمها تحميل اللعبة من خلال تطبيق Uptodown والذي يحتوي علي ملف مهم للغاية obb حيث ترتبط اللعبة بحساب google play وهذا معناه انك لست بحاجة إلى عمل حساب سواء علي QQ أو علي Wechat، حيث توفر الشركة طريقة تحميل اللعبة علي جهازك الحاسوب عبر موقعها الرسمي uptodown، كما يمكنك تحميل اللعبة علي الهاتف عبر المحاكي tencent التابع لشركة ببجي، يتوفر في اللعبة العديد من اللغات من أهمها اللغة الانجليزية والصينية.



يوجد طرق عديدة لشحن شدات ببجي حيث تعد العملة الرسمية في لعبة ببجي هي uc التي من خلالها تتمكن من شحن شدات ببجي بسهوله ويسر حيث يمكنك شحن الشدات من خلال بطاقات جوجل بلاي أو من خلال التطبيقات أو عروض اتصالات آو من خلال الموقع الرسمي للعبة فمن بين هذه الطرق المدفوعة والطرق المجانية.

تنويه هام: سنوضح إليكم قريبا تحديث تجديد لكيفية شحن شدات ببجي مجانا، والي أن يأتي هذا الوقت إذا واجهاتكم أي استفسار اكتبه اسفل مقال تحديث ببجي موبايل PUBG MOBIL علي الكمبيوتر والجول.