رابط التسجيل في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وضوابط التسجيل المطلوبة

المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ،تواصل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني توفير خدماتها للشباب للجنسين لتأهيلهم لدخول سوق العمل بمنتهى المرونة التى تمكنهم من مزاولة عملهم بخبرة ومرونة تجنبهم أى فشل واخطاء ليكونوا مواطنين نافعين لبلدهم ويساهمون فى رفعة شأن المملكة.

المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

مؤسسة سعودية وضعت خصيصاً لمعاونة شباب الخرجيين من الجنسين وتدريبهم على الشئون التقنية والمهنية التى يحتاجونها عند البدأ فى ممارسة الحياة العملية والانغماس فى سوق العمل وذلك من خلال مجموعة من دكاترة الموارد البشرية يعملون ببرامج معينة لتأهيل هؤلاء الشباب على كل ما يفيد بلدهم، وتحث المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على أهمية التعليم التقني الذي يتلقاه المتعلمين فى كلياتهم بجانب باقي تخصصات الكليات.

القبول فى المؤسة العامة للتدريب التقني والمهني

وفرت المؤسسة موقعاً يهدف لمعاونة الراغبين فى نيل الدورات التدريبية التى تؤهلهم لدخول سوق العمل والمساهمة فى رفعة شأن المملكة للدخول عليه والتقديم للحصول على تلك الدورات وذلك عقب الدخول على المؤسسة العامة للتدريب التقني عند الضغط هنا ومنها عليك اختيار بوابة القبول لتظهر امامك دورات تدريبية للشباب واخرى للبنات اختر منها ما يناسبك.

كيفية سعى المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لتحقيق اهدافها

بعد ذكرنا لموقع مؤسسة التدريب التقني والمهني وكيفية التسجيل فى الدورات التدريبية، نأتي للنقطة الاهم وهى ماهية كيفية سعى المؤسسة لتحقيق اهدافها، ويتم ذلك من خلال:-

اعداد الخطط المتعلقة بالتدريب وتحديثها باستمرار.

تطوير الوسائل الخاصة بالتدريب.

السعي لضرورة مشاركة قطاعات الاعمال بنوعيهما بمتابعة الدورات التدريبية.

الحث باستمرار لإقامة الندوات التى تحث بضرورة التدريب المهني والتقني.

اجراء دراسات مستمرة وابحاث فى مجال التقنية والتدريب لمحاولة الوصول لكل ماهو جديد فى هذا المجال.

وتواصل المملكة العربية السعودية على تنمية مهارات الشباب والسعي على الوصول الى التقنية الحديثة من خلال تفعيل خواص التسجيل الكترونية على المؤسسة العامة للتقنيات المهنية، والتي سنتابع علي ذلك على راس الساعة كافة المستجدات المطروحة على هذا الامر، حيث تتواصل المملكة العربية على تحقيق رؤيتها لعام 2030 لتطوير مهارات الشباب على مستوي كافة القطاعات.