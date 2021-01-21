وزارة الموارد البشرية : طريقة التقديم على المساعدات المقطوعة برقم الهوية 1442 وشروطها

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أعلنت وزارة الموارد البشرية ، أن الحصول على المساعدات المقطوعة ليس مرتبط بوقت معين، لأنها ليست إعانات شهرية، وتصدر في أي وقت من العام، كان ذلك التصريح رداً على استفسار مواطن سعودي عن موعد صرف المساعدة والمقطوعة، وخاصة للسيدات الأرامل اللذين مر عليهم وقت طويل ولم يصرفوا هذه الإعانات التي تعينهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية، والارتقاء بمستواهم المعيشي والاقتصادي، وطالبت الوزارة المواطنين اللذين يرغبون في الحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي بسرعة التسجيل حتى يأخذوا دور على قوائم الانتظار، وتكون لهم الأولوية في الحصول عليها، وقالت أن الصرف يتم من خلال أمر ملكي أو مرسوم ملكي من خادم الخرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على شروط وطريقة التقديم على المساعدات المقطوعة.شروط المساعدات المقطوعة السعودية
هناك بعض الشروط التي يجب أن تتوفر في أي شخص متقدم للحصول على المساعدة المقطوعة السعودية وهى كالآتي:-
- أن يكون الشخص المتقدم للحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي برقم الهوية الوطنية سعودي الجنسية.
- لا يتجاوز سن الشخص المتقدم عن 35 عاماً، في وقت التقديم على هذه الإعانات.
- تصرف المساعدات المقطوعة حسب أولوية التسجيل.
- تصرف للشخص الأعزب الذي لا يتجاوز دخله الشهري 3000 ريال سعودي، مع احضار ما يثبت الدخل.
- تصرف للمواطن المتزوج ولديه دخل شهري لا يتجاوز 8640 ريال سعودي، واحضار إثبات الدخل.
- لا يكون لدى الشخص المستفيد من إعانات الضمان الاجتماعي أي سجلات تجارية، أو أرض زراعية، أو أملاك عقارية.
- لا يتجاوز الدخل الشهري للمستفيد من إعانة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الحد المانع للصرف.
- أعلى قيمة يمكن الحصول عليها من المساعدة المقطوعة برقم السجل السعودي 30 أف ريال سعودي، ويتم تحديد القيمة المالية للمتقدمين من خلال قسمة الدخل الشهري على عدد أفراد الأسرة.
- تصرف المساعدات المقطوعة للمتقدمين بشكل أساسي لأصحاب معاش الضمان الاجتماعي للرقي بالمستوى الاقتصادي والمعيشي لهم.
حددت وزارة الموارد البشرية السعودية الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي السعودي وهى كما يلي:-
- أن يقوم المواطن المتقدم للحصول على المساعدات بإحضار بطاقة الهوية الوطنية، وأن يحضر سجل الأسرة إذا كان متزوج.
- أن يحضر ما يثبت أن السكن يقع في نطاق مكتب الضمان الاجتماعي التابع له مثل (صورة من عقد إيجار السكن أو عقد الملكية، أو فاتورة المياه أو الكهرباء).
- أن يحضر إثبات بقيمة صافي الدخل الشهري الذي يحصل عليه.
طريقة التقديم على المساعدات المقطوعة
يجب إتباع الخطوات الصحيحة التي نستطيع من خلالها الحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي وهى كما يأتي:-
- الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الموارد البشرية، ثم الدخول على رابط المساعدة المقطوعة.
- الضغط على أيقونة مستخدم جديد.
- تسجيل الرقم الخاص بالهوية الوطنية للشخص المتقدم للحصول على هذه الإعانات.
- قيام الشخص الذي يريد الحصول على المساعدات المالية بتسجيل تاريخ ميلاده.
- تسجيل رقم التليفون وتأكيد الرقم مرة أخرى.
- تدوين رقم المرور السري مع تأكيده مرة ثانية.
- تسجيل الرمز الخاص بالتحقق الشخصي.
- الضغط على تعهد، ثم الضغط على كلمة تسجيل.
- القيام بتسجيل الرمز الذي تم إرساله إلى الهاتف وهو رقم الجوال الذي تم تسجيله في المساعدات المقطوعة السعودية، ثم الضغط على كلمة تأكيد.
- سوف تظهر على الشاشة جميع البيانات المطلوبة بشكل كامل.
- نقوم بملأ الخانات الفارغة كلها حتى يصبح التسجيل سليم.
- تسجيل بيانات صاحب طلب التسجيل، وتضم الاسم بالكامل، وعنوان السكن بالتفصيل، وجنس المستفيد، والوظيفة التي يشغلها، ودخل المستفيد الشهري، وحالة المتقدم التعليمية، وقدرة المستفيد على العمل، وعمره وقت التسجيل.
- تسجيل بيانات السكن بشكل مفصل، وعنوان البريد، والحي الذي يسكن المستفيد فيه، واسم الشارع الذي يوجد به السكن، ورقم الجوال، وتسجيل بريد إلكتروني إن وجد.
- تسجيل رقم الحساب البنكي الآبيان، واسم البنك المستخرج منه الحساب.
- تدوين بيانات الدخل الشهري بالتفصيل وبشكل سليم وصحيح.
- موافقة المتقدم على جميع الشروط السابقة حتى يتم التسجيل.
الوسوم
أعلنت وزارة الموارد البشرية ، أن الحصول على المساعدات المقطوعة ليس مرتبط بوقت معين، لأنها ليست إعانات شهرية، وتصدر في أي وقت من العام، كان ذلك التصريح رداً على استفسار مواطن سعودي عن موعد صرف المساعدة والمقطوعة، وخاصة للسيدات الأرامل اللذين مر عليهم وقت طويل ولم يصرفوا هذه الإعانات التي تعينهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية، والارتقاء بمستواهم المعيشي والاقتصادي، وطالبت الوزارة المواطنين اللذين يرغبون في الحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي بسرعة التسجيل حتى يأخذوا دور على قوائم الانتظار، وتكون لهم الأولوية في الحصول عليها، وقالت أن الصرف يتم من خلال أمر ملكي أو مرسوم ملكي من خادم الخرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على شروط وطريقة التقديم على المساعدات المقطوعة.شروط المساعدات المقطوعة السعودية
هناك بعض الشروط التي يجب أن تتوفر في أي شخص متقدم للحصول على المساعدة المقطوعة السعودية وهى كالآتي:-
- أن يكون الشخص المتقدم للحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي برقم الهوية الوطنية سعودي الجنسية.
- لا يتجاوز سن الشخص المتقدم عن 35 عاماً، في وقت التقديم على هذه الإعانات.
- تصرف المساعدات المقطوعة حسب أولوية التسجيل.
- تصرف للشخص الأعزب الذي لا يتجاوز دخله الشهري 3000 ريال سعودي، مع احضار ما يثبت الدخل.
- تصرف للمواطن المتزوج ولديه دخل شهري لا يتجاوز 8640 ريال سعودي، واحضار إثبات الدخل.
- لا يكون لدى الشخص المستفيد من إعانات الضمان الاجتماعي أي سجلات تجارية، أو أرض زراعية، أو أملاك عقارية.
- لا يتجاوز الدخل الشهري للمستفيد من إعانة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الحد المانع للصرف.
- أعلى قيمة يمكن الحصول عليها من المساعدة المقطوعة برقم السجل السعودي 30 أف ريال سعودي، ويتم تحديد القيمة المالية للمتقدمين من خلال قسمة الدخل الشهري على عدد أفراد الأسرة.
- تصرف المساعدات المقطوعة للمتقدمين بشكل أساسي لأصحاب معاش الضمان الاجتماعي للرقي بالمستوى الاقتصادي والمعيشي لهم.
حددت وزارة الموارد البشرية السعودية الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي السعودي وهى كما يلي:-
- أن يقوم المواطن المتقدم للحصول على المساعدات بإحضار بطاقة الهوية الوطنية، وأن يحضر سجل الأسرة إذا كان متزوج.
- أن يحضر ما يثبت أن السكن يقع في نطاق مكتب الضمان الاجتماعي التابع له مثل (صورة من عقد إيجار السكن أو عقد الملكية، أو فاتورة المياه أو الكهرباء).
- أن يحضر إثبات بقيمة صافي الدخل الشهري الذي يحصل عليه.
طريقة التقديم على المساعدات المقطوعة
يجب إتباع الخطوات الصحيحة التي نستطيع من خلالها الحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي وهى كما يأتي:-
- الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الموارد البشرية، ثم الدخول على رابط المساعدة المقطوعة.
- الضغط على أيقونة مستخدم جديد.
- تسجيل الرقم الخاص بالهوية الوطنية للشخص المتقدم للحصول على هذه الإعانات.
- قيام الشخص الذي يريد الحصول على المساعدات المالية بتسجيل تاريخ ميلاده.
- تسجيل رقم التليفون وتأكيد الرقم مرة أخرى.
- تدوين رقم المرور السري مع تأكيده مرة ثانية.
- تسجيل الرمز الخاص بالتحقق الشخصي.
- الضغط على تعهد، ثم الضغط على كلمة تسجيل.
- القيام بتسجيل الرمز الذي تم إرساله إلى الهاتف وهو رقم الجوال الذي تم تسجيله في المساعدات المقطوعة السعودية، ثم الضغط على كلمة تأكيد.
- سوف تظهر على الشاشة جميع البيانات المطلوبة بشكل كامل.
- نقوم بملأ الخانات الفارغة كلها حتى يصبح التسجيل سليم.
- تسجيل بيانات صاحب طلب التسجيل، وتضم الاسم بالكامل، وعنوان السكن بالتفصيل، وجنس المستفيد، والوظيفة التي يشغلها، ودخل المستفيد الشهري، وحالة المتقدم التعليمية، وقدرة المستفيد على العمل، وعمره وقت التسجيل.
- تسجيل بيانات السكن بشكل مفصل، وعنوان البريد، والحي الذي يسكن المستفيد فيه، واسم الشارع الذي يوجد به السكن، ورقم الجوال، وتسجيل بريد إلكتروني إن وجد.
- تسجيل رقم الحساب البنكي الآبيان، واسم البنك المستخرج منه الحساب.
- تدوين بيانات الدخل الشهري بالتفصيل وبشكل سليم وصحيح.
- موافقة المتقدم على جميع الشروط السابقة حتى يتم التسجيل.
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