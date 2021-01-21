وزارة الموارد البشرية : طريقة التقديم على المساعدات المقطوعة برقم الهوية 1442 وشروطها

أعلنت وزارة الموارد البشرية ، أن الحصول على المساعدات المقطوعة ليس مرتبط بوقت معين، لأنها ليست إعانات شهرية، وتصدر في أي وقت من العام، كان ذلك التصريح رداً على استفسار مواطن سعودي عن موعد صرف المساعدة والمقطوعة، وخاصة للسيدات الأرامل اللذين مر عليهم وقت طويل ولم يصرفوا هذه الإعانات التي تعينهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية، والارتقاء بمستواهم المعيشي والاقتصادي، وطالبت الوزارة المواطنين اللذين يرغبون في الحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي بسرعة التسجيل حتى يأخذوا دور على قوائم الانتظار، وتكون لهم الأولوية في الحصول عليها، وقالت أن الصرف يتم من خلال أمر ملكي أو مرسوم ملكي من خادم الخرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على شروط وطريقة التقديم على المساعدات المقطوعة.

شروط المساعدات المقطوعة السعودية

هناك بعض الشروط التي يجب أن تتوفر في أي شخص متقدم للحصول على المساعدة المقطوعة السعودية وهى كالآتي:-

أن يكون الشخص المتقدم للحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي برقم الهوية الوطنية سعودي الجنسية. لا يتجاوز سن الشخص المتقدم عن 35 عاماً، في وقت التقديم على هذه الإعانات. تصرف المساعدات المقطوعة حسب أولوية التسجيل. تصرف للشخص الأعزب الذي لا يتجاوز دخله الشهري 3000 ريال سعودي، مع احضار ما يثبت الدخل. تصرف للمواطن المتزوج ولديه دخل شهري لا يتجاوز 8640 ريال سعودي، واحضار إثبات الدخل. لا يكون لدى الشخص المستفيد من إعانات الضمان الاجتماعي أي سجلات تجارية، أو أرض زراعية، أو أملاك عقارية. لا يتجاوز الدخل الشهري للمستفيد من إعانة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الحد المانع للصرف. أعلى قيمة يمكن الحصول عليها من المساعدة المقطوعة برقم السجل السعودي 30 أف ريال سعودي، ويتم تحديد القيمة المالية للمتقدمين من خلال قسمة الدخل الشهري على عدد أفراد الأسرة. تصرف المساعدات المقطوعة للمتقدمين بشكل أساسي لأصحاب معاش الضمان الاجتماعي للرقي بالمستوى الاقتصادي والمعيشي لهم.

الأوراق المطلوبة للحصول على المساعدة المقطوعة

حددت وزارة الموارد البشرية السعودية الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي السعودي وهى كما يلي:-

أن يقوم المواطن المتقدم للحصول على المساعدات بإحضار بطاقة الهوية الوطنية، وأن يحضر سجل الأسرة إذا كان متزوج.

أن يحضر ما يثبت أن السكن يقع في نطاق مكتب الضمان الاجتماعي التابع له مثل (صورة من عقد إيجار السكن أو عقد الملكية، أو فاتورة المياه أو الكهرباء).

أن يحضر إثبات بقيمة صافي الدخل الشهري الذي يحصل عليه.

طريقة التقديم على المساعدات المقطوعة

يجب إتباع الخطوات الصحيحة التي نستطيع من خلالها الحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي وهى كما يأتي:-