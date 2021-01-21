دوت الخليج - : شاركت السفيرة الأردنية في واشنطن دينا قعوار، الأربعاء، في حفل تنصيب الرئيس الأميركي جو بايدن، إلى جانب عدد من رؤساء البعثات الدبلوماسية للدول المعتمدة في واشنطن.
وأشادت قعوار، في بيان، بالشراكة الاستراتيجية والصداقة التاريخية التي تجمع البلدين.
"سعدت اليوم بحضور مراسم تنصيب الرئيس الأميركي جوزيف بايدن ونائبته السيدة كامالا هاريس" وفق قعوار.
وأشار البيان إلى أن العام الحالي سيشهد مرور 71 عاما على إنشاء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وستستمر السفارة في العمل مع المؤسسات الرسمية والشركاء في الولايات المتحدة لتعزيز المستوى المتميز للعلاقات بين البلدين المبني على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السفيرة الأردنية في واشنطن تشارك في حفل تنصيب الرئيس الأميركي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.