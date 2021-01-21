إسبانيا تسجل حصيلة يومية قياسية لإصابات كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم الخميس، عن تسجيل 44.357 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال اليوم الأخير، ما يعتبر حصيلة قياسية منذ بدء الوباء حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".





وقالت وزيرة خارجية إسبانيا، أرانشا جونثاليث،، إن إسبانيا تسعى فى الاتحاد الأوروبى ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية من أجل اعتماد شهادة لقاح ضد COVID-19 من شأنها تسهيل السفر. وأضافت جونثاليث يوم الخميس لإذاعة RNE: "يجب أن نستعد لاستئناف التنقل.. نحن نسعى فى الاتحاد الأوروبى ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية من أجل اعتماد وإصدار شهادة لقاح ضد فيروس كورونا".

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