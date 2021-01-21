بريطانيا تقر عقوبة جديدة لمخالفى إجراءات كورونا

ونقلت وكالة "رويترز" عن باتيل قولها: "رسالتى واضحة: إذا لم تتبعوا هذه القواعد فإن الشرطة ستفرضها"، مضيفة أن رجال الأمن "يتحركون بسرعة أكبر الآن لفرض الغرامات عند رصد المخالفات".
وأعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الخميس، عن تسجيلها 37.892 إصابة و1.290 وفاة جديدة بفيروس كورونا فى تراجع لكلا المؤشرين مقارنة مع بيانات أمس الأربعاء.
ورصدت البلاد فى الأسابيع الأخيرة انتشارا متسارعا للمرض، وفى 14 ديسمبر أعلن وزير الصحة البريطانى، مات هانكوك، أن العلماء اكتشفوا سلالة جديدة من فيروس كورونا، فيما ذكر رئيس الوزراء، بوريس جونسون، أنها قد تكون أكثر عدوى بنسبة 70%.
ومع ذلك أطلقت سلطات المملكة المتحدة يوم 8 ديسمبر حملة تطعيم جماعى ضد عدوى فيروس كورونا بلقاح تطوره شركتا "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية، ليتم لاحقا المصادقة على مصل صممته شركة "موديرنا" الأمريكية.
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