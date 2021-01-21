المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض: السلالة المتحورة لكورونا خطر كبير على القارة 

أكد المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض، أن السلالة المتحورة لفيروس كورونا المستجد تشكل خطرا كبيرا على القارة الأوروبية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.
ودعا المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض لتدابير مشددة لمواجهة سلالة كورونا المتحورة.
وفى وقت سابق أكد تيدروس أدهانوم جيبريسوس، مدير منظمة الصحة العالمية، على أهمية تطعيم العاملين بمجال الرعاية الصحية وكبار السن فى جميع البلدان بلقاحات كورونا خلال الـ 100 يوم الأولى من عام 2021، موضحًا أن هذا سيكون من شأنه تخفيف حدة الوباء وفى مصلحة الجميع، داعيا جميع دول العالم إلى التضامن من أجل تطعيم كبار السن والعاملين الصحيين خلال الأيام الأولى من 2021.
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