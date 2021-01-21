سفير روسيا في واشنطن: لا يوجد اتصال بـ الرئيس بايدن حتى اللحظة

قال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف، اليوم الخميس، إن السفارة الروسية لم تجر أي اتصالات بعد مع الإدارة الجديدة للرئيس جو بايدن.

وقال أنتونوف في مقابلة مع قناة روسيا 1 تي في تشانيل: "إنها الساعة 11:30 صباحًا الآن في واشنطن العاصمة، ولم يكن للسفارة أي اتصالات بعد مع إدارة بايدن".

وأدى بايدن اليمين وتولى منصب الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة يوم الأربعاء.

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وقال أنتونوف في تصريحات لوكالة سبوتنيك الروسية في وقت سابق، إن الدبلوماسيين الروس يعتزمون إقامة اتصالات منتظمة مع الإدارة الأمريكية الجديدة.

وأضاف السفير الروسي أن الإدارة الجديدة يجب أن تُمنح الوقت لاتخاذ قرار بشأن أولويات السياسة الخارجية ومقارباتها، ويجب الحكم على مسارها الدولي على أساس الإجراءات وليس الخطاب قبل الانتخابات.