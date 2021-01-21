بسبب كورونا.. هولندا تقرر فرض حظر التجوال

وافق البرلمان الهولندي، اليوم الخميس، على فرض حظر تجوال في إطار جهود مكافحة فيروس كورونا "كوفيد-19".

ووفقًا لوسائل إعلام هولندية، من المقرر أن يبدأ حظر التجوال اعتبارًا من السبت المقبل من الساعة 9 مساءً وحتى الساعة 4:30 صباحًا.

ووصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في هولندا إلى 940 ألفا و106، اليوم الخميس، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ إلى 13 ألفا و350 حالة.

ووفقا للبيانات، تعافى من فيروس كورونا حتى الآن 12 ألفا و102 شخص من المصابين.