وافق البرلمان الهولندي، اليوم الخميس، على فرض حظر تجوال في إطار جهود مكافحة فيروس كورونا "كوفيد-19".
ووفقًا لوسائل إعلام هولندية، من المقرر أن يبدأ حظر التجوال اعتبارًا من السبت المقبل من الساعة 9 مساءً وحتى الساعة 4:30 صباحًا.
ووصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في هولندا إلى 940 ألفا و106، اليوم الخميس، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.
وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ إلى 13 ألفا و350 حالة.
ووفقا للبيانات، تعافى من فيروس كورونا حتى الآن 12 ألفا و102 شخص من المصابين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بسبب كورونا.. هولندا تقرر فرض حظر التجوال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.