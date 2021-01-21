بعد أمر بايدن.. الدفاع الأمريكية توقف بناء الجدار الحدودي مع المكسيك

أعلن مسؤول بالجيش الأمريكي، أن وزارة الدفاع ستوقف بناء الجدار الحدودي بين الولايات المتحدة والمكسيك مؤقتًا، مع استمرارها في مراجعة الأمر التنفيذي الذي وقعه الرئيس جو بايدن بتعليق البناء.
وحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، قال المتحدث باسم فيلق المهندسين بالجيش الأمريكي، ريني دبليو برونسون، إنه سيتخذ الإجراءات المناسبة وفقًا للأمر التنفيذي، وسيتم التنسيق مع وزارة الدفاع والشركاء في وزارة الأمن الداخلي.
ووفقًا للشبكة الأمريكية، يشرف سلاح المهندسين بالجيش الأمريكي على عقود بناء الجدار الحدودي، لافتا إلى أنه يتبع النصوص التي تفيد بكيفية تنفيذ الإيقاف المؤقت.
فيما قالت إحدى الإدارات للشبكة إن العمل قد يستمر في المواقع خلال الأيام القليلة المقبلة للتأكد من أنه آمن.
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، وقع في أول يوم له في البيت الأبيض، أمرًا تنفيذيًا علّق بموجبه بناء الجدار عند الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، الخاص بسلفه السابق دونالد ترامب.
وشكّل بناء هذا الجدار، أحد الوعود الرئيسية التي أطلقها الرئيس السابق دونالد ترامب في حملته الانتخابية في 2016، حيث تم على مدى السنوات الأربع الماضية في عهده، وضع مليارات الدولارات لبناء الجدار.
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