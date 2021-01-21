الكويت تصدر قرارا هاما بشأن لقاح كورونا

أصدرت وزارة الصحة الكويتية قرارا يقضي بترتيب مواعيد تلقي تطعيم لقاح كورونا (فايزر-بيونتك) مراعاة للفترة الزمنية التي سيتم فيها إيقاف التوريد إثر تأخر شركة (فايزر) المنتجة للقاح عن توريد كميات التطعيم المتفق عليها إلى دولة الكويت وجميع دول العالم بسبب إيقاف إنتاج المصنع للتوسع في خطوط الإنتاج.

وأشارت الصحة الكويتية في بيان لها إلى أنه سيتم إعادة ترتيب المواعيد لتلقي التطعيم مراعاة للفترة الزمنية التي سيتم فيها إيقاف التوريد حتى تستمر عملية تقديم الطعوم دون توقف إلى نصل بإذن الله إلى أقصى طاقة يومية لتقديم الطعوم.

وبينت الوزارة أن القرار الجديد لن ينطبق علي من تم تحديد مواعيد مسبقة لهم أن ممن تم تحديد مواعيد الجرعة الأولى لهم، أو من ينتظرون الجرعة الثانية.

وذكرت الوزارة في بيان أن مواعيد من وصلتهم رسائل نصية لتلقي الجرعة الأولى سارية كما هي محددة، بما في ذلك موعد الجرعة الثانية لتلك الشريحة، ولم يطرأ عليها تغيير.

وأضافت أن مواعيد من ينتظرون الجرعة الثانية ستكون كما هي معدة مسبقًا من دون أي تأخير أو تغيير.

وأكدت الوزارة أن إعادة ترتيب المواعيد تقتصر على المواعيد المستقبلية منها فقط (ممن لم تصلهم رسائل الموعد عبر الهاتف بعد).