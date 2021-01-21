رغم أحداث الكابيتول هيل .. جو بايدن يجدد الثقة في كريس وراي رئيسا لـ FBI

قال السكرتير الصحفي للبيت الأبيض يوم الخميس إن الرئيس جو بايدن سيجدد الثقة في مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريس وراي ويخطط لإبقائه في المنصب.

يُمنح مدراء مكتب التحقيقات الفيدرالي فترات مدتها 10 سنوات ، مما يعني أن قيادة المكتب لا تتأثر عمومًا بالتغييرات في الإدارات الرئاسية. لكن المتحدثة باسم بايدن ، جين بساكي ، كانت غير ملتزمة بشكل ملحوظ عندما سُئلت في أول مؤتمر صحفي لها الأربعاء عما إذا كان بايدن يثق في راي.

وقالت بساكي "لم أتحدث معه بشأن مدير مكتب التحقيقات الفدرالي راي على وجه التحديد في الأيام الأخيرة".

يوم الخميس، غردت: "لقد تسببت في موجة غير مقصودة بالأمس ، لذا أردت أن أوضح بوضوح أن الرئيس بايدن ينوي إبقاء مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي راي في منصبه ولديه ثقة في الوظيفة التي يقوم بها".

يحتفظ راي بمنصبه حتى في الوقت الذي يخضع فيه مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالات إنفاذ القانون الأخرى للتدقيق لاستعداداتهم قبل أحداث الشغب في 6 يناير في مبنى الكابيتول، حيث يجري المفتش العام بوزارة العدل ومكاتب المراقبة الأخرى التحقيقات الآن.

وتم تعيين وراي في عام 2017 من قبل الرئيس دونالد ترامب بعد إقالة ترامب جيمس كومي.

وأصبح راي في وقت لاحق هدفًا متكررًا لهجمات ترامب ، بما في ذلك الانفصال العلني عن الرئيس بشأن قضايا مثل مكافحة الانتيفا وتزوير الناخبين والتدخل الروسي في الانتخابات.

وأدى الانتقاد إلى تكهنات بأن ترامب قد يقيل راي بعد الانتخابات.