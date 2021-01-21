أمير الكويت يقدم العزاء لرئيس الهند في ضحايا حريق معهد اللقاحات

قدم أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد، واجب العزاء في ضحايا حريق معهد اللقاحات الهندي عبر برقية تعزية إلى الرئيس الهندي رام ناث كوفيند، عبّر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته له ولاسر ضحايا الحريق، راجيا للمصابين سرعة الشفاء والعافية. .

وكان حريقا اندلع في موقع قيد الانشاء في اكبر معهد لانتاج اللقاحات في غربي الهند وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.

فيما ارسل ولي العهد الشيخ مشعل الاحمد ببرقية تعزية الى الرئيس الهندي رام ناث كوفيند، ضمنها خالص تعازيه وصادق مواساته له ولاسر ضحايا الحريق الذي اندلع في موقع قيد الانشاء في اكبر معهد لانتاج اللقاحات في غربي الهند، راجيا سموه للمصابين سرعة الشفاء والعافية.

ومن جانبه بعث رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقية تعزية مماثلة.

كما بعث رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، اليوم الخميس، ببرقيتين إلى رئيس البرلمان الهندي اوم بيرلا ورئيس مجلس الولايات فينكايا نايدو لتقديم واجب العزاء بشأن حريق معهد اللقاحات الهندي.

وأعرب فيهما عن خالص العزاء وصادق المواساة بضحايا الحريق الذي اندلع في موقع قيد الانشاء بأكبر معهد لانتاج اللقاحات في غرب الهند وأسفر عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين.