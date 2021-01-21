بشأن الضرائب .. قرار مهم من هيئة الزكاة والدخل السعودية

أصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل السعودية قرارا بإلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية على المكلفين لمدة ستة أشهر إضافية تنتهي بتاريخ 30 يونيو 2021.

يأتي ذلك إلحاقًا للمبادرات التي تستهدف تخفيف الأثر المالي والاقتصادي على القطاع الخاص نتيجة الإجراءات المتخذة لمواجهة انتشار فيروس كورونا بحسب ما أعلنت عنه الهيئة في بيان لها اليوم .

وقالت الهيئة : وتشتمل المبادرة الأخيرة على إعفاء المكلّفين من غرامات التأخر في السداد والتأخر في تقديم الإقرار المنصوص عليهما في جميع الأنظمة الضريبية، إضافة إلى غرامة تصحيح الإقرار المنصوص عليها في نظام ضريبة القيمة المضافة، والمرتبطة بإقرارات واجبة التقديم و/أو السداد للهيئة قبل تاريخ العمل بالقرار.

واشارت الهيئة الي أن المكلف يُعفى من الغرامات بنسبة 100% إذا قام بسداد أصل دين الضريبة المتعلق بالإقرار الذي نشأت عنه الغرامة أو الغرامات – بالكامل – خلال الفترة من شهر يناير وحتى شهر مارس من العام الجاري.

وأضافت : في حين يُعفى المكلّف من الغرامات بنسبة 75% إذا قام بسداد أصل دين الضريبة المتعلق بالإقرار الذي نشأت عنه الغرامة أو الغرامات بالكامل – خلال الفترة من أبريل وحتى شهر مايو من العام الجاري، وبنسبة 50% إذا قام بسداد أصل دين الضريبة المتعلق بالإقرار الذي نشأت عنه الغرامة أو الغرامات – بالكامل – خلال شهر يونيو من عام 2021.

وتابعت : كما يطبق الإعفاء أيضًا على نفس الغرامات المشار إليها سابقًا في هذا البيان، التي قد تنشأ عن أي ربط أو إعادة تقييم تجريه الهيئة لأي إقرار ضريبي واجب التقديم للهيئة قبل تاريخ العمل بهذه المبادرة (قبل تاريخ 08 / 06 / 1442هـ) بشرط أن يقوم المكلف بسداد أصل دين الضريبة المتعلق بالإقرار الذي تم ربطه أو إعادة تقييمه من الهيئة كاملًا، مع تطبيق نسب الإعفاء وفقًا للمهل الزمنية التي يتم سداد أصل دين الضريبة خلالها حسب النسب الموضحة سابقًا .

وأكدت الزكاة والدخل أن المبادرة لا تشمل الإعفاء من أي غرامات تم إيقاعها من الهيئة بخلاف غرامات التأخر في السداد والتأخر في تقديم الإقرار وتصحيح الإقرار، كما لا تشمل الغرامات التي تم إيقاعها بناءً على مخالفات التهرب الضريبي وكذلك الغرامات التي تم سدادها قبل تاريخ العمل بهذه المبادرة (قبل تاريخ 08 / 06 / 1442هـ).