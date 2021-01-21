تردد قناة العربية للأخبار الجديد ALARAbIYA 2021 // أن تعرف أكثر كأنك في قلب الحدث مباشراً

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تردد قناة العربية للأخبار من أكثر الترددات التي يتم البحث عنها من قبل المشاهد العربي، المحب لمتابعة الأخبار السياسية والاقتصادية والرياضية، تقدم القناة برامجها بصورة مفتوحة عبر مختلف الأقمار الصناعية، والقناة هي قناة سعودية ملك مركز تليفزيون الشرق الأوسط، تبث برامجها من أستوديوهاتها من مدينة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتضم القناة نخبة ممتازة من المذيعين ومقدمي البرامج.بداية أنطلاق قناة العربية للأخبار
انطلقت قناة العربية عام 2003 وكانت تبث بتقنية SD العادية، ثم الآن هي تبث بالتقنية العالية HD فقط، وفي عام 2004 أطلقت موقع العربية نت على شبيكة المعلومات الدولية الإنترنت، ثم أطلقت موقع ناطق باللغة الإنجليزية وفي عام 2007 أطلقت تصفح باللغة الفارسية ولغة الأوردو اللغة الهندية، وأطلقت لها مواقع على تويتر ويوتيوب وكافة المنصات لكي تصل إلي كل المشاهدين أينما كانوا.تردد قناة العربية للأخبار 2021
بدأ نجم قناة العربية في البزوغ مع بداية أنطلاقها والذي تواكب مع حرب الخليج، وعملت القناة تغطية إخبارية متميزة جعلتها القناة الأولى للأخبار من قبل المشاهد العربي، وكانت تنقل تقارير ميدانية من مواقع الاشتباكات وكان هذا سبب في أنتشار القناة وزيادة نسب مشاهدتها، ثم بعد ذالك عملت تغطية متميزة بداية من عام 2010 مع توالي الثورات العربية فكانت القناة مصدر للأخبار الصادقة للمشاهد العربي، والقناة تقدم نشره إخبارية مفصلة على رأس كل ساعة.تردد قناة العربية للأخبار على نايل سات
|القمر الصناعي
|نايل سات
|التردد
|11470
|معامل الاستقطاب
|عمودي
|معامل الترميز
|27500
|معامل تصحيح الخطأ
|6/5
- برنامج مع تركي الدخيل.
- برنامج مستقبل الطاقة.
- برنامج تفاعلكم.
- برنامج صباح العربية.
- برنامج مرايا.
- برنامج بانوراما.
- برنامج سؤال مباشر.
- برنامج في المرمى.
- برنامج مهمة خاصة.
الوسوم
تردد قناة العربية للأخبار من أكثر الترددات التي يتم البحث عنها من قبل المشاهد العربي، المحب لمتابعة الأخبار السياسية والاقتصادية والرياضية، تقدم القناة برامجها بصورة مفتوحة عبر مختلف الأقمار الصناعية، والقناة هي قناة سعودية ملك مركز تليفزيون الشرق الأوسط، تبث برامجها من أستوديوهاتها من مدينة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتضم القناة نخبة ممتازة من المذيعين ومقدمي البرامج.بداية أنطلاق قناة العربية للأخبار
انطلقت قناة العربية عام 2003 وكانت تبث بتقنية SD العادية، ثم الآن هي تبث بالتقنية العالية HD فقط، وفي عام 2004 أطلقت موقع العربية نت على شبيكة المعلومات الدولية الإنترنت، ثم أطلقت موقع ناطق باللغة الإنجليزية وفي عام 2007 أطلقت تصفح باللغة الفارسية ولغة الأوردو اللغة الهندية، وأطلقت لها مواقع على تويتر ويوتيوب وكافة المنصات لكي تصل إلي كل المشاهدين أينما كانوا.تردد قناة العربية للأخبار 2021
بدأ نجم قناة العربية في البزوغ مع بداية أنطلاقها والذي تواكب مع حرب الخليج، وعملت القناة تغطية إخبارية متميزة جعلتها القناة الأولى للأخبار من قبل المشاهد العربي، وكانت تنقل تقارير ميدانية من مواقع الاشتباكات وكان هذا سبب في أنتشار القناة وزيادة نسب مشاهدتها، ثم بعد ذالك عملت تغطية متميزة بداية من عام 2010 مع توالي الثورات العربية فكانت القناة مصدر للأخبار الصادقة للمشاهد العربي، والقناة تقدم نشره إخبارية مفصلة على رأس كل ساعة.تردد قناة العربية للأخبار على نايل سات
|القمر الصناعي
|نايل سات
|التردد
|11470
|معامل الاستقطاب
|عمودي
|معامل الترميز
|27500
|معامل تصحيح الخطأ
|6/5
- برنامج مع تركي الدخيل.
- برنامج مستقبل الطاقة.
- برنامج تفاعلكم.
- برنامج صباح العربية.
- برنامج مرايا.
- برنامج بانوراما.
- برنامج سؤال مباشر.
- برنامج في المرمى.
- برنامج مهمة خاصة.
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