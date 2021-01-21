موعد صرف المساعدات المقطوعة للمستفيدين المحددين من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

متى موعد صرف المساعدات المقطوعة سؤال بات كثيراً لسنوات وينتظر الإجابة عليه ملايين المواطنين ممن هم مسجلين في الضمان الاجتماعي ومستفيدي المساعدة المقطوعة، فيما أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية سابقاً عن تحديث بيانات مستفيدي الضمان والتي من خلالها تقوم بعملية فلترة وإيصال الدعم للفئات المستحقة فعلاً وهم الفئات الأشد احتياجا والتي تشمل محدودي الدخل وأقلهم راتباً، الأرامل، الأيتام، المعاقين..وغيرهم ممن الذي يستوفي الشروط والمعايير التي حددتها الوزارة وأحدثت تعديلات مؤخراً عليها لكي يصل يشمل الدعم جميع الفئات المستهدفة، هذا من أجل تحقيق هدف هذه الخدمة منذ إنطلاقها وهو المساندة على المعيشة الصعبة بالنسبة للذين تتكاثر عليهم أعباء الحياة كما ذكرنا من قبل.

شروط التسجيل في المساعدات المقطوعة 1442

حددت وزارة الموارد البشرية بعض المعايير لكي يصل الدعم للفئات المستهدفة وهي على النحو التالي:-

أولاً على طالب الحصول على الدعم من الرجال أو النساء أن يكونوا سعوديين الأصل والمنشأ.

لا يحصل على الدعم إلا الفئات الذين لا تزيد رواتبهم عن ثلاثة آلاف سعودي شهرياً بالنسبة للشخص الواحد.

ألا يقل عمل المتقدم عن 35 عام.

ألا يكون مسجل في أي من المؤسسات الاجتماعية من قبل.

ألا يكون لدى المتقدم أملاك أراضي أو مشاريع خاصة تجلب دخل إضافي.

الإقامة تكون في نطاق خدمات المكتب.

رقم حساب اآيبان معتمد من البنك.

مستند من جهة العمل يتضمن الراتب.

الأرامل والأيتام والمطلقة التي تعول أطفالاً.

أصحاب معاشات الضمان.

المعاقين.

الأسر ممن تتحصل على رواتب ضئيلة أو ليس لها أي دخل.

كبار السن والمتقاعدين ممن هم رواتبهم قليلة أيضاَ.

الفئات المستفيدة من المساعدات المقطوعةموعد صرف المساعدات المقطوعة

صرحت وزارة التنمية الاجتماعية أن إيداع المساعدات المقطوعة لا يزال تحت قيد المراجعة، بحيث تنتهي من عملية تطابق جميع بيانات المسجلين والذين قاموا بتحديث المعلومات سابقاً، ثم يتم صرف المساعدات المقطوعة بصورة مستمرة بإذن الله، على أن يتم الصرف لمن هم على قوائم الانتظار أولاً. لذلك يمكن الدخول عبر رابط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للاستعلام عن أسماء المستفيدين والإيداع برقم السجل المدني، كما يمكن الاتصال عبر هاتف الوزارة المجاني على رقم 19911.