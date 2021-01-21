بعد "الصيام التهديفي".. صلاح خارج تشكيلة ليفربول أمام بيرنلي

للمرة الثانية هذا الموسم بالدوري الإنجليزي الممتاز، لن يشارك النجم المصري محمد صلاح أساسيا مع فريقه ليفربول، وذلك بعد أن أجلسه المدرب الالماني يورغن كلوب على دكة البدلاء في موقعة بيرنلي مساء الخميس.

ويأتي قرار كلوب بوضع صلاح احتياطيا، بعد فترة "صيام" تهديفي عانى منها صلاح، حيث لم يسجل في آخر 4 مواجهات بالدوري.

وجاءت تشكيلة ليفربول بمواجهة بيرنلي خالية من اسم محمد صلاح وزميله البرازيلي روبيرتو فيرمينو، بينما تواجد السنغالي ساديو ماني أساسيا.

وأشرك كلوب البلجيكي ديفوك أوريغي والسويسري شيردان شاكيري، بديلا لصلاح وفيرمينو، في موقعة مهمة يتعين على ليفربول الفوز بها للبقاء في المنافسة على لقب الدوري.

وكثرت الانتقادات لصلاح مؤخرا بسبب تراجع مستواه، بالإضافة للأجواء المتوترة التي أثارها النجم المصري في ليفربول بعد مقابلة أجراها مع صحيفة إسبانية، فتح الباب فيها لانتقال محتمل إلى إسبانيا.

وتعتبر هذه المرة الثانية في الدوري هذا الموسم، التي يجلس فيها صلاح على دكة البدلاء، بعد لقاء كريستال بالاس، الذي شارك فيه كبديل وسجل هدفين في نصف ساعة من اللعب فقط.