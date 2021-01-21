السعودية : فتح سفارتنا فى قطر سيجرى خلال أيام

جدة - نرمين السيد - وأضاف فرحان، فى لقاء مع قناة العربية "اتفاق العلا يضع الأساس لحل جميع المشاكل العالقة، ونثق أن جميع من وقع على اتفاق العلا لديه النية لتنفيذه".
كما أكد أن جميع الدول الأربع متفقة على أهمية المصالحة مع قطر، مضيفاً أن فتح السفارة السعودية فى الدوحة سيجرى خلال أيام وهناك فريق فنى سعودى يعمل على ذلك.
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