وزير الخارجية السعودى : دعوات إيران للحوار للتسويف والهروب من أزماتها

جدة - نرمين السيد - وأضاف فى لقاء مع قناة "العربية" : "سنتشاور مع أمريكا بخصوص الاتفاق مع إيران ليكون ذا أساس قوى"، موضحاً أن الدول الأوروبية تتفهم أن الاتفاق السابق مع طهران يحوى نواقص.

وقال "ضعف اتفاقيات سابقة مع إيران سببه عدم التنسيق مع دول المنطقة، وعلى النظام الإيرانى أن يغير أفكاره ويركز على رخاء شعبه".

وتابع "يدنا ممدودة للسلام مع إيران لكنها لا تلتزم باتفاقياتها"، مؤكداً أن دعوات إيران للحوار تهدف للتسويف والهروب من أزماتها.

وبخصوص الأزمة اليمنية قال فرحان "اتفاق الرياض لبنة الأساس لحل سياسى وتسوية شاملة لأزمة اليمن.

كما أضاف "إذا قرر الحوثيون أن مصلحة اليمن هى الأهم سيسهل التوصل لحل"، مشيرا إلى أن تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية من جانب واشنطن تصنيف مستحق.

وأكد أن "إدارة بايدن ستجد أن أهدافنا مشتركة فيما يخص الوضع فى اليمن".