رئيس وزراء السودان يؤكد الحرص على تطوير التعاون مع بريطانيا

جدة - نرمين السيد - والتقى حمدوك، اليوم الخميس، مع وزير الخارجية البريطانى دومينيك راب، والوفد المرافق له الذى يزور السودان فى زيارة تعد الأولى من نوعها منذ أكثر من عقد، وذلك بحضور وزير شئون مجلس الوزراء السفير عمر بشير مانيس، ووزير الخارجية المكلف عمر قمرالدين، ووزيرة المالية والتخطيط الاقتصادى المكلفة هبة محمد على.

وأعرب رئيس الوزراء السودانى، عن تقديره والشعب السودانى لموقف بريطانيا الداعم للثورة السودانية، مشيدا بدور بريطانيا تجاه عملية تحقيق السلام بالبلاد، فضلا عن دورها أيضا فى إطار مجموعة "شركاء السودان".

وأكد رئيس الوزراء مضى الحكومة قدما فى تنفيذ برامج ومشروعات الفترة الانتقالية وتهيئتها للممارسة الديمقراطية.

وذكر مجلس الوزراء السودانى – فى بيان – أن الجانبين أكدا خلال اللقاء رغبة البلدين فى تجديد روح الصداقة واستعادة التعاون بينهما فى المجالات الاقتصادية والدبلوماسية والثقافية.

ونقل وزير الخارجية البريطانى دومينيك راب، لرئيس الوزراء السودانى، تأكيد رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، دعم حكومة الفترة الانتقالية وتهانيه بتحقيق السلام ورفع إسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب واندماجه فى المجتمع الدولي.

كما عبّر رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، حسب ما نقل وزير الخارجية دومينيك راب، عن إعجاب وتقدير المملكة المتحدة بثورة ديسمبر، وبالتطور الذى حدث بالبلاد على أصعدة مختلفة بقيادة رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك.

وبحث اللقاء تطوير آفاق التعاون بين السودان والمملكة المتحدة فى المجالات المختلفة، وناقش كافة القضايا المتصلة بالفترة الانتقالية وتحقيق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة فى مقدمتها تنفيذ اتفاقيات السلام والإصلاح والاقتصادى والدور المأمول من شركاء السودان فى المجتمع الدولى.

وفى غضون ذلك، وقعت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادى اليوم، برئاسة مجلس الوزراء، مع وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية مذكرة تفاهم للالتزام بتعهدات المملكة المتحدة لدعم الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التى تقوم بها حكومة السودان الانتقالية.

ونصت مذكرة التفاهم على تسليم المملكة المتحدة مبلغ 40 مليون جنيه استرلينى لتمويل برنامج "ثمرات" لدعم الأسر السودانية، عبر صندوق الائتمان متعدد المانحين التابع للبنك الدولى وذلك لدعم الاستقرار الاقتصادى فى السودان.

وأوضحت وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادى المكلفة هبة محمد على، فى تصريح صحفى، أن هذا التعهد يأتى فى إطار مساهمات المملكة المتحدة التى قُدمت مسبقاً فى مؤتمر "شركاء السودان" فى برلين العام الماضى.

وأوضحت أن الحكومة الانتقالية بدأت بتنفيذ المرحلة الأولى لبرنامج ثمرات لدعم الأسر السودانية، مشيرة إلى أن برنامج ثمرات يهدف إلى تخفيف الصعوبات الاقتصادية التى تمر بها البلاد، ويتم تنفيذه من خلال شراكة فعالة بين وزارات المالية والتخطيط الاقتصادى والعمل والتنمية الاجتماعية بالإضافة إلى المؤسسات الأخرى ذات الصلة.

وأكدت التزام الحكومة الانتقالية بمعالجة التشوهات الهيكلية التى تواجه الاقتصاد السودانى منذ عقود، معربةً عن شكرها للمملكة المتحدة على دعمها للشعب السودانى طوال الفترة الماضية.