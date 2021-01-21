فرنسا تسجل 26 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة 

أكد الدكتور أنطوان اشقر اخصائي الأمراض الصدرية أن فرنسا تواجه خلال تلك الفترة زيادة في حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا، مؤكدا أنه أمس تجاوزت حالات الإصابة 26 ألفا.
وأضاف أشقر خلال مداخلة عبر تطبيق سكايب لبرنامج آخر الأسبوع عبر فضائية صدى البلد أن فرنسا تشهد أيضا خلال تلك الفترة زيادة حالات الإستشفاء ولكن على الرغم من ذلك يوجد زيادة بحالات الإصابة.
وتابع اخصائي الأمراض الصدرية أن هناك زيادة لحالات المرضى الذين يدخلون قسم الرعاية المركزة بفرنسا وتأتي مع تلك الزيادة.
وأشار أشقر إلى أن فرنسا اتخذت إجراءات تصعيدية تجاه تلك الجائحة وهي القيام بحظر التجول للمواطنين من السادسة مساء في جميع الاراضي الفرنسية.
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