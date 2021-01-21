خلال 24 ساعة.. لبنان تتخطى الـ 4000 إصابة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم عن "تسجيل 4594 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية. وذكرت وزارة الصحة اللبنانية في تقريرها اليوم ان الإصابات تنوعت مابين(4579 محلية و15 وافدة). وأشارت الصحة اللبنانية الي ان إجمالي الإصابات بكورونا منذ بداية الجائحة وحتي الان ارتفع الي 269241". كما أشارت الوزارة في تقريرها، إلى تسجيل "67 حالة وفاة جديدة، وبذلك يصبح العدد الإجمالي للوفيات 2151.

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