بايدن يصدم الأمريكيين بشأن أعداد وفيات كورونا

أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الخميس، أن أعداد ضحايا فيروس كورونا في الولايات المتحدة يمكن أن يصل إلى نصف مليون حالة وفاة بحلول الشهر المقبل.

وقال بايدن في مؤتمر صحفي للحديث عن أزمة جائحة كورونا، إن عملية توزيع اللقاحات مثلت فشلًا ذريعًا في مكافحة الجائحة، وفقًا لوكالة "رويترز".

ورسم بايدن في خطابه صورة قاتمة لمعركة الولايات المتحدة مع جائحة كورونا، قائلًا إنها ستكون معركة صعبة للغاية.

وأضاف: "هناك أشياء ستستمر في أن تصبح اسوأ قبل أن تتحسن".

وأوضح الرئيس الأمريكي أن لدى إدارته استراتيجية قائمة على العلم والحقائق لمكافحة وباء كورونا وسيتم تسخير كل الجهود للقضاء على الوباء.

يأتي ذلك بعد يوم من تولي بايدن السلطة، حيث يحظى ملف جائحة كورونا أولوية قصوى لدى الرئيس الديمقراطي، الذي تعهد باتخاذ نهج أفضل من نهج سلفه السابق، دونالد ترامب، للتعامل مع الجائحة.