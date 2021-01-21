بايدن: إدارة ترامب فشلت في سياستها لمواجهة كورونا

أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن الولايات المتحدة، شهدت إخفاقًا كبيرًا خلال الفترة الماضية في مواجهة تفشي وباء كورونا بها.

وأضاف بايدن في كلمة له اليوم الخميس، أن الأمور ستسوء بشأن انتشار فيروس كورونا قبل أن تتحسن، لكنه أكد اعتزامه الانتصار على هذه الجائحة.

وأشار إلى أن كورونا تسببت بخسائر بشرية كبيرة في أمريكا، موضحا أن لدى إدارته استراتيجية قائمة على العلم والحقائق لمكافحة وباء كورونا وسيتم تسخير كل الجهود للقضاء عليه.

وأكد أن أمريكا شهدت بداية غير موفقة خلال عملية التطعيم بلقاح فيروس كورونا.

وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أعلن اليوم الخميس، عن اعتزامه توقيع إجراءات تنفيذية يشأن جائحة فيروس كورونا والتطعيم باللقاحات.

وقال بايدن في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، إنه سيوقع اليوم الخميس، على أوامر تنفيذية لتوسيع نطاق اختبارات كورونا وتوزيع اللقاحات، وأوامر أخرى بإعادة فتح المدارس والأعمال بأمان.

وأكد أنه ليس لدى إدارته ثانية لتضيعها للسيطرة على الفيروس، الذي تفشى بقوة في الولايات المتحدة.

وجعل بايدن، مواجهة تفشي كورونا، محط اهتمامه في أول يوم عمل له بعد تنصيبه كرئيس لأمريكا أمس الأربعاء.

ويخطط الرئيس الأمريكي للتوقيع على ستة أوامر تنفيذية وتوجيهات رئاسية واحدة بشأن الفيروس، من أبرزها مراجعة سلسلة التوريد، وجمع البيانات الإضافية عن الوباء، ودعم المزيد من الأبحاث، حسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.