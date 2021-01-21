لبنان في ورطة.. تحذير خطير لـ مدير مستشفى رفيق الحريري بشأن إصابات كورونا

كشف مدير مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي في لبنان، الدكتور فراس الأبيض، أن البلاد أصبحت في ورطة، بعد زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا "كوفيد-19".

وقال الأبيض في تصريحات صحفية، إن الكل مسؤول ولبنان بورطة كبيرة جدًا والوضع في المستشفيات مأساوي، لافتا إلى أن الجميع تصرف بعدم مسؤولية والقرارات التي اتخذت يدفع البلاد ثمنها اليوم.

وارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا، بوتيرةٍ سريعة في لبنان، إذ سجلت وزارة الصحة، اليوم الخميس، 4594 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الإصابات إلى 269241.

وتوقعت مصادر نيابية متابعة مع لجنة "كورونا" لـ"لبنان24" أن تشهد إصابات الفيروس تزايدًا كبيرًا خلال الأيام القليلة المقبلة، لا سيما أن الاختلاط ازداد بشكل كبير قبل الإغلاق بأيام.

وحذرت المصادر من تفاقم الوضع بشكل كبير، واصفة الوضع بـ"الخطير والمأساوي".

ومع تمديد الإغلاق حتى 8 فبراير المقبل، فإنّ الإجراءات المرافقة له ستستمر على حالها وستكون مشددة.

وفي هذا الإطار، قالت مصادر أمنية إن قوى الأمن ستواصل تكثيف الاجراءات على جميع الأراضي اللبنانية، مشيرة إلى أن مهام قمع المخالفات ستستمر ولا تهاون أبدًا في ظل تفاقم الوضع الوبائي، وذلك في سبيل الحفاظ على سلامة المواطنين.