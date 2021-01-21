رابط منصة مدرستي madrasati التعليمية للطالب والمعلم.. وزارة التعليم

نوفر رابط منصة مدرستي madrasati التعليمية الجديد للطالب وولي الأمر والمعلم والمعلمة والمشرفين وقادة المدارس للدخول إلى المنصة التعليمية لمتابعة العملية التعليمية عن بُعد، وذلك بعد ما أعلنت وزارة التعليم عام عن آلية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجاري 1442هـ، حيث قررت وزارة التعليم عام بالمملكة استمرار الدراسة عن بعد لمراحل التعليم العام كافة حتى نهاية الأسبوع العاشر وفق الخطة الزمنية للدراسة أو التقويم الدراسي الجديد المُعدل.

وسوف تستمر العملية التعليمية عن بُعد وفق الآلية التي تم العمل بها خلال الفصل الدراسي الأول للمعلمين والمعلمات وأعضاء الهيئة الإدارية بالمدارس ومكاتب التعليم، حيث أكدت الوزارة على استمرار العملية التعليمية رغم الظروف التي تواجها البلاد جراء تفشي فيروس كورونا، وقد حققت منصة مدرستي نجاحاً كبيراً خلال الفصل الأول، إلى جانب البدائل التعليمية المختلفة، ومن خلال موقع ثقفني ننشر رابط دخول المنصة التعليمية مدرستي 1442.

رابط منصة مدرستي madrasati

حرصاً من القيادة الحكيمة الرشيدة -حفظها الله تعالى ورعاها- على سلامة الأبناء والبنات وكافة منسوبي العملية التعليمية بالمملكة العربية السعودية، وضماناً لاستمرار الرحلة التعليمية خلال الفصل الدراسي الجاري للعام الدراسي 1442هـ، فقد تم التأكيد على استمرار الدراسة عن بعد بمراحل التعليم العام والجامعي والتدريب التقني بالمملكة.

وقد أعلنت الوزارة عن استكمال الاستعدادات لبدء الفصل الدراسي الثاني لاستقبال ستة ملايين طالباً وطالبةً بالتعليم العام لاستكمال الرحلة التعليمية عن بعد للعام الدراسي الاستثنائي الجاري، حيث أنهت الوزارة كافة الاستعدادات الخاصة باستقبال الطلاب من خلال منصة مدرستي للطالب وقنوات عين التعليمية الفضائية البالغ عددهم 23 قناة تعليمية، وقنوات عين دروس على منصة يوتيوب، وبوابة التعليم الوطنية عين، وتطبيق الروضة الافتراضية.

وقد بدأت كافة المدارس بإدرارات التعليم بمناطق ومحافظات المملكة اعتباراً من يوم الأحد الماضي في توزيع 62 مليون كتاب مدرسي على كافة الطلاب والطالبات بمراحل التعليم عام، ويتم استلام اكتب المدرسية عن طريق التنسيق بين المدارس والطلاب وأولياء الأمور، ولا تغفل الوزارة عن تطبيق الإجراءات الوقائية عند تسليم الكتب، ومن يرغب في دخول منصة مدرستي التعليمية، يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط الرسمي التالي:

رابط دخول منصة مدرستي الرسمي (schools.madrasati.sa).

خطوات التسجيل في منصة مدرستي للطالب وولي الأمر

تتيح منصة مدرستي التعليمية للطلاب والطالبات وأولياء الأمور إمكانية الدخول إلى المنصة عن طريق تعبئة بيانات المستخدم (اسم المستخدم – كلمة المرور)، حيث يتم إنشاء الحساب الشخصي الخاص بالطالب أو حساب مدرستي لولي الأمر من خلال المرور بخطوات تتمثل في التالي:

الدخول إلى منصة توكلنا الإلكترونية للحصول على بيانات منصة مدرستي.

تفعيل الحساب الشخصي في مايكروسوفت.

الدخول إلى منصة مدرستي للطالب.

وتختلف عملية الحصول على بيانات المستخدم على حسب نوع المستخدم، حيث تختلف خطوات الحصول على البيانات لولي الأمر عن الطالب والمعلم والمشرف وقائد المدرسة، ويجب العلم أن المعلومات التي يتم استخدامها عند إنشاء حساب مايكروسوفت أوفيس هي نفس معلومات دخول منصة مدرستي، ويمكنكم التعرف على خطوات التسجيل في منصة مدرستي التعليمية من خلال مشاهدة الفيديو التوضيحي التالي: