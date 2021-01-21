موعد صرف المساعدة المقطوعة برقم الهوية الوطنية 1442هـ

المساعدة المقطوعة ، هي أحد برامج وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، التي تقدم الدعم للأسر السعودية الفقيرة ومحدودة الدخل، وأصحاب معاش الضمان الاجتماعي، والشيوخ من كبار السن، وأصحاب العجز الكلي، والعجز الجزئي، والأرامل، والمطلقات، وتمنح المساعدات المقطوعة لتحسين الأوضاع المادية والاقتصادية للأسر الغير قادرة على تلبية احتياجاتها اليومية،

ويتم صرف المقطوعة من خلال الضمان الاجتماعي الذي يقوم بعمل دراسة حالة على كل الحالات المتقدمة، واختيار الحالات الأكثر احتياجاً، وتنطبق عليهم شروط الاختيار، حيث يتم الاختيار بكل موضوعية وشفافية، دون التحيز لأحد، وسوف نقوم من خلال موقع ثقفني الإخباري، بشرح طريقة التقديم على المساعدات المقطوعة، وشروط الحصول على الإعانات المقطوعة، ويستطيع أي شخص التقديم من خلال رابط المساعدة المقطوعة.

المواطنين السعوديين المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي. العجزة من المواطنين أصحاب العجز الكلي أو الجزئي، وغير قادرين عن العمل وليس لديهم أي مصدر رزق ثابت. الأرامل الذين يعولون أطفال وليس لديهم راتب شهري ثابت. المهجورات ولا يعرفن أماكن تواجد الزوج. المطلقات ولديهم أطفال ولا يوجد من يعولهم.

قيام المتقدم بإعداد مستخدم جديد من خلال موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رابط المساعدات المقطوعة .

. قيام الشخص الذي يرغب في الحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي بتسجيل رقم الهوية الوطنية.

بتسجيل رقم الهوية الوطنية. القيام بتسجيل تاريخ الميلاد.

قيام المتقدم بتسجيل رقم الهاتف المحمول مع تأكيد الرقم.

تسجيل الرقم السري مع تأكيده.

قيام المستفيد بتسجيل رمز التحقق البشري.

القيام بالضغط على أيقونة التعهد الموجودة أسفل الصفحة، ثم الضغط على أيقونة التسجيل.

القيام بتسجيل الرمز الذي تم ارساله على الهاتف المحمول وتأكيده.

سوف تظهر بعد ذلك جميع البيانات المطلوبة.

قيام المستفيد بتسجيل كل الأماكن الفارغة في طلب التقديم للحصول على المساعدة المقطوعة .

. القيام بتسجيل الاسم كاملاً، وتسجيل العنوان، والوظيفة، والمستوى التعليمي، والجنس، والمقدرة على العمل، والدخل الشهري، والسن.

القيام بتسجيل بيانات السكن بشكل واضح وتفصيلي، وتسجيل العنوان البريدي، والمدينة، والحي، والشارع، وتسجيل رقم الهاتف، وجميع وسائل التواصل الاجتماعي، والبريد الإلكتروني، ورقم تليفون أخر إن وجد.

شروط الحصول على المساعدة المقطوعة

أن يكون المتقدم للحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي سعودي الجنسية، أو سعودية متزوجة من غير سعودي، وأبناء الزوجة السعودية. لا يقل عمر المتقدم عن 35 عاماً، أثناء التقديم على المساعدة المقطوعة. تمنح مقطوعة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للأسر السعودية المستفيدة من برامج الضمان الاجتماعي. لا يتخطى الراتب الشهري للمتقدم الحد المانع لصرف المقطوعة. لا يكون لدى المتقدم للحصول على المساعدة المقطوعة أي سجلات تجارية أو أراضي زراعية أو أملاك عقارية. تمنح المساعدات المقطوعة حسب أولوية التقديم عليها، بشرط أن تتوفر جميع الشروط في المتقدم، ويتم وضع المتقدمين على قوائم الانتظار حتى يحين وقت الصرف، وتقوم وزارة الموارد البشرية بوضع قيمة الإعانات المقطوعة في الحسابات البنكية للمواطنين الذين يتم اختيارهم للحصول عليها. لا يكون لدى الشخص المتقدم للحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي السعودي، أي دخل شهري غير معاش الضمان، وإذا كان لديه دخل آخر لا يتخطى هذا الدخل الحد المانع لصرف الإعانة المقطوعة. تصرف المساعدة المقطوعة مرة كل عام، إذا كان الشخص المتقدم من مستفيد الضمان الاجتماعي السعودية، وليس لديه أي دخل آخر ثابت. تصرف مقطوعة الضمان الاجتماعي السعودي مرة كل عامين، إذا كان المتقدم للحصول عليها يتقاضى راتب آخر غير معاش الضمان، بشرط لا يتجاوز الدخل الشهري الحد المانع لصرف هذه الإعانات، ويتم إيداع هذه المبالغ في الحساب البنكي للشخص المتقدم، ويتم حساب ما يحصل عليه المتقدم، من خلال قسمة الدخل الشهري الذي يحصل عليه هذا الشخص على عدد أفراد الأسرة. تصرف المساعدة المقطوعة السعودية السعودية للمواطن الأعزب الذي لا يتخطى الدخل الشهري له 3000 ريال سعودي. تصرف للمواطن المتزوج ويعول أسرة ولا يتخطى الراتب الشهري له عن 8640 ريال سعودي. الحد الأعلى للمساعدات المقطوعة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية 30 ألف ريال سعودي، وتم تحديد المبالغ النقدية التي يحصل عليها المتقدم على المساعدات المقطوعة، من خلال قسمة الدخل الشهري الصافي على عدد الأفراد التابعين للمتقدمين.

الفئات التي تستحق المساعدة المقطوعة السعوديةخطوات التقديم على المساعدات المقطوعة